Imagination adieu: Apple will in zwei Jahren eigene Grafikchips verbauen

Die Aktie von Imagination befindet sich bereits auf Talfahrt, denn heute Vormittag musste das britische Unternehmen bekannt geben, dass sich Apple als größter Lizenznehmer der Grafikchips verabschieden wird. In Cupertino hat man demnach Imagination darüber informiert, dass Apple in 15 bis 24 Monaten den Lizenzvertrag beenden will. Zugleich bestätigt Apple die Gerüchte, wonach man in Cupertino die Entwicklung eigener unabhängiger Grafikchips aufgenommen habe.Apple hat hierfür in den zurückliegenden Monaten bereits zahlreiche Spezialisten von Imagination und anderen Unternehmen abgeworben. Imagination ist allerdings skeptisch, ob Apple einen Grafikchip entwickeln kann, ohne Lizenzgebühren für Imagination-Patente zahlen zu müssen. Diesbezüglich konnten sich beide Unternehmen in Gesprächen bislang nicht einigen, sodass es möglicherweise in einigen Jahren zu einem Rechtsstreit kommen könnte.Apple verbaut Grafikchips von Imagination in Apple TV, Apple Watch, iPad, iPhone und iPod. Unklar ist hingegen, ob auch die Touch Bar des neuen MacBook Pro mit einem Grafikchip von Imagination ausgestattet ist. Imagination ist um eine Fortsetzung des Lizenzvertrags unter neuen Konditionen bemüht, doch ist momentan unklar, ob Apple dazu gleichermaßen bereit ist.