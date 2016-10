Ihre Meinung zum »Hello Again«-Event? Neue Umfrage und Ergebnis der letzten Befragung

Aktuelle Umfrage

Zum vierten Mal in diesem Jahr hatte Apple gestern zu einer Veranstaltung geladen. Nach langer Durststrecke sollte es diesmal endlich wieder um den Mac gehen - worauf schon der Name der Veranstaltung »Hello Again« hinwies. Vorgestellt wurden dann drei neue Apple-Notebooks, die allesamt den Namen »MacBook Pro« tragen, sowie eine App fürs Apple TV.Die unmittelbaren Reaktionen im Netz reichten von Anerkennung für die Praktikabilität des vorgestellten Hauptfeatures, der Touch Bar, bis hin zu Unverständnis ob der zahlreichen ausgebliebenen Aktualisierungen, etwa des iMac oder des Thunderbolt Display.Uns interessiert natürlich auch Ihre Meinung. Wenngleich viele Nutzer über die Kommentarfunktion in den gestrigen Meldungen bereits Ihre Ansicht in Worte gefasst haben, möchten wir allen Lesern die Möglichkeit geben, Ihre Bewertung in einer leichten Skala abzugeben. Von »vollends zufrieden« über »recht zufrieden«, »neutral«, »recht unzufrieden« bis hin zu »vollends unzufrieden« reicht die Skala, in der hoffentlich jeder bei MacTechNews angemeldete Nutzer seine Meinung wiederfinden kann. Die Umfrage finden Sie in der Seitenleiste. Nutzer der App oder der Mobilversion von MacTechNews können mit diesem Link zur Abstimmung gelangen: [http://www.mactechnews.de/polls/].Vor einem Monat haben wir Sie über Ihre ersten Eindrücke des neuen Mac-Betriebssystems macOS Sierra gefragt, welches vor allem mit Siri, der »Allgemeinen Zwischenablage« und neue Funktionen für Fotos und die Nachrichten punkten wollte. Die relative Mehrheit von 30,9 Prozent empfand das Update dank kleinerer Verbesserungen als gelungen. Weitere 7,7 Prozent waren sogar begeistert. 16,6 Prozent stimmten neutral ab, 4,5 Prozent bemerkten kleinere Fehler und 5 Prozent waren von macOS Sierra richtig enttäuscht.Wenngleich die positiven Bewertungen die negativen somit deutlich übertrafen, gaben aber immerhin 22,8 Prozent der Umfrageteilnehmer an, mit dem Umstieg sicherheitshalber noch zu warten. Die übrigens 12,4 Prozent planen überhaupt kein Update - womöglich zählen dazu auch Nutzer von Hardware, die von macOS Sierra nicht mehr unterstützt wird.