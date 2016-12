Hinweis auf weitere AMD-Grafikkarten in zukünftigen Macs

Wie aus den Tiefen der am Montag erschienenen fünften Beta-Version des kommenden macOS Sierra 10.12.2 zu entnehmen ist, plant Apple weitere Macs mit AMD-Grafikkarten. Während die in den neuen 15" MacBook Pro verbauten Radeon-Pro-Grafikkarten intern auf der Polaris11-Architektur basieren, arbeitet man in Cupertino offenbar auch einer Unterstützung der Polaris10XT2- sowie Polaris12-Architektur.Während es noch keine Details zur Polaris12-Architektur gibt, repräsentiert Polaris10XT2 sehr wahrscheinlich eine Weiterentwicklung der Polaris10-Architektur im 27"-iMac. Entsprechend könnte dieses Modell bei zukünftigen iMacs zum Einsatz kommen. Die ebenfalls erwähnte Vega10 hingegen ist vermutlich für professionelle Nutzer gedacht und daher für den Mac Pro ein interessanter Kandidat.Ob Apple dem Mac mini möglicherweise wieder eine dedizierte Grafikkarte spendiert, wie es in einigen früheren Modellen der Fall war, ist völlig ungewiss. Die aufgeführte Polaris12 könnte einen entsprechenden Grafikchip repräsentieren, aber möglicherweise auch für eine im kommenden Jahr geplante Aktualisierung des MacBook Pro oder iMac zum Einsatz kommen.In jedem Fall zeigt aber der Auszug, dass Apple durchaus baldige Hardware-Aktualisierung der übrigen Mac-Modelle plant. Für das Weihnachtsgeschäft ist aktuell allerdings nur das neue MacBook Pro mit Touch Bar ein attraktives Angebot.