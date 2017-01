Ford wirbt Apple hohen Mitarbeiter ab

Große Chancen bei anderen Firmen

Das Abwerben von Mitarbeitern ist in der Industrie nicht unüblich. So wechseln Arbeitnehmer des Öfteren ihren Arbeitgeber, um bessere Bedingungen oder ein angenehmeres Umfeld zu bekommen. Apple und Tesla werben beispielsweise sehr stark um die Mitarbeiter des jeweils anderen Unternehmens. Aber auch Ford macht vor solchen Abwerbungen keinen Halt und so konnte das Unternehmen einen hochrangigen Apple-Mitarbeiter für sich gewinnen.Konkret handelt es sich um Musa Tariq. Dieser war bisher als hoher Angestellter in Apples Marketing-Abteilung tätig. Den Wechsel seines Arbeitgebers wird er wohl vollzogen haben, da er dort eine höhere Stelle angeboten bekam. So wird Tariq bei Ford als Leiter und Geschäftsführer der Marketing-Abteilung arbeiten. Sein dortiger Arbeitsvertrag beginnt am 30. Januar.Musa Tariq fing im August 2014 bei Apple an. Dort war er unter Angela Ahrendts für das digitale Marketing der Apple Stores verantwortlich. Zuvor studierte Tariq Wirtschaftswissenschaften in London. Danach arbeitete er unter anderem als Manager für soziale Medien und Kommunikation für den Sportartikel-Hersteller Nike. Ford kommentierte den Neuzugang damit, dass man sich auf das Talent und die weitreichenden Erfahrungen des ehemaligen Apple-Mitarbeiters freue. Detaillierter äußerte sich das Unternehmen nicht. Auch Tariq kommentiert seinen Wechsel nicht.Tariq ist nicht der erste Angestellte, dessen Weggang in diesem Monat bekannt wird. Zuvor kam bereits Chris Lattners Wechsel zu Tesla an die Öffentlichkeit. Lattner versicherte in einem Interview , dass er nicht unzufrieden bei Apple gewesen sei. Jedoch taten sich bei seinem neuen Arbeitgeber Tesla größere Chancen für eine schnelle Karriere auf. Dies könnte auch bei Musa Tariq der Fall gewesen sein. Apples Marketingabteilung ist sehr gut aufgestellt, was für Tariq das Erreichen einer höheren Position im Unternehmen erschwert hätte.