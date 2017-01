Firefox 6.0 für iOS erschienen: Kooperation mit verschiedenen Mail-Apps von Drittanbietern

Mozillas Mobil-Browser Firefox für iOS liegt in Version 6.0 vor (Store: ). Mit dem Update bietet die App eine tiefere Integration mit einer Handvoll Mail-Apps, die fortan zugesendete URLs direkt in Firefox öffnen können, anstatt dafür den Standardbrowser Safari zu verwenden. Umgekehrt ist es auch möglich, Mailto-Links in Firefox einem bevorzugten E-Mail-Client zuzuordnen.Erwartungsgemäß ist Apples vorinstallierte Mail-App keine der unterstützten Mail-Partner von Firefox. Stattdessen setzt Mozilla auf Microsoft Outlook myMail oder Readdles Spark . In all diesen Clients lässt sich Firefox nun als bevorzugter Browser für Weblinks auswählen.Weiterhin geben die Entwickler an, einige Fehler aus der App entfernt und weitere Optimierungen vorgenommen zu haben. Dass es Firefox überhaupt auf iOS gibt, war vor einiger Zeit noch nicht zu vermuten. Denn Apples restriktive Anforderungen an Konkurrenz-Browser sorgten lange Zeit für ein Fernbleiben Mozillas von der iOS-Plattform. Erst im Novermber 2015 kam Firefox doch für das iPhone heraus, da sich die Entwickler eingestehen mussten, dass man diejenigen Plattformen bedienen müsse, auf denen die Nutzer zu finden seien.Firefox 6.0 als Mobilbrowser benötigt mindestens iOS 9.0 und ist sowohl für iPhone als auch iPad konzipiert. Die Größe der App beträgt 84,4 MB; aufgrund der iOS-Architektur ist sie nicht als Standardbrowser des Gerätes auswählbar. Diese Position bleibt stets Safari vorbehalten.Weiterführende Links: