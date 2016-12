Facebook startet Live-Streaming in 360 Grad

Der Markt für Online-Video wurde lange Zeit von Googles YouTube angeführt. Doch seit einiger Zeit zieht Facebook nach und hat es sich zum Ziel gemacht, Marktführer in dem Bereich zu werden. Der Kampf zwischen den beiden Kontrahenten wird sich lange hinziehen. Für Konsumenten ist die Konkurrenz-Situation sehr positiv, so werden beinahe wöchentlich neue Features bei den Diensten implementiert.Nachdem YouTube vor einigen Tagen Live-Streaming in 4K-Auflösung und in 360 Grad freigeschaltet hat, zieht Facebook heute nach und wird die gleiche Funktion "Live 360" ab 15 Uhr deutscher Zeit freigeben. Dies gab der Konzern soeben in einer Pressemitteilung bekannt. Vorerst ist das Streaming in 360 Grad allerdings nur für einige wenige Wissenschaftler freigeschaltet.So kann man die Funktion schon bald testen und einen Mars-Spaziergang "Live" miterleben. Auch ein Live-Chat sowie eine Like-Funktion sind integriert. Facebook-Seiten und normale Profile werden für das Veröffentlichen von Live-360-Grad-Inhalten im Laufe des nächsten Jahres freigeschaltet. Eine Entwickler-Schnittstelle soll ebenfalls in den nächsten Monaten folgen. Die Funktion benötigt die iOS-App und funktioniert nicht im mobilen Browser.Die Facebook-App ist aktuell in Versionsnummer 74.2 kostenlos im iOS App Store verfügbar und benötigt iOS 8.0 oder höher sowie 294 MB freien Speicher. Bei der Anwendung handelt es sich um eine Universal-App, welche sowohl auf iPhone als auch auf iPod touch und iPad funktioniert.Weiterführende Links: