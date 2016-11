F1 2016 für Apple TV 4, iPhone und iPad erschienen

Mit F1 2016 hat ein weiteres Rennspiel seinen Weg auf das Apple TV 4 gefunden. Darüber hinaus ist die neuste Ausgabe der Formel-1-Simulation natürlich auf dem iPhone und iPad verfügbar. Das Spiel (zur App: ) nutzt vorhandene Rechenleistung automatisch aus, wodurch sich das Spiel auf dem iPhone 7 und iPhone 7 Plus dank A10-Prozessor in der schönsten Grafik präsentiert. Auf dem Apple TV 4 mit dem betagten A8-Prozessor ist die 3D-Grafik hingegen etwas reduziert, was dem Spielspaß aber keinen Abbruch tut.Abgesehen von der hochwertigen Grafik bietet die Rennsimulation auch zahlreiche Modi. Neben der klassischen Saison lässt sich auch eine benutzerdefinierte Mini-Saison erstellen oder ein Rennwochenende mit Training und Qualifikation bestreiten. Weiterhin sind auch Zeitfahrten möglich und mittels Schnellstart der direkte Sprung in ein Rennen. Die Computergegner fallen relativ leicht aus, was sich aber mittels Schwierigkeitssteuerung nachjustieren lässt.Einen Mehrspielermodus gibt es nicht und auch auf eine Art Hot-Seat-Modus mit Wechsel des Spielers muss verzichtet werden. Jedoch haben die Entwickler von Codemaster zumindest die Unterstützung für das Game Center integriert. Dadurch können sich Spieler über eine Rangliste sowie verschiedene freizuspielende Erfolge miteinander messen.Dank der offiziellen Lizenz stehen Spielern alle 21 Strecken sowie alle bekannten Formel-1-Fahrer der Saison 2016 wie beispielsweise Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sergio Perez, Max Verstappen und Sebastian Vettel zur Verfügung. Die Lizenz beinhaltet nach einjähriger Abwesenheit auch wieder den Deutschen Grand Prix der Formel 1 auf dem Hockenheimring in Baden-Württemberg.Bei den Hardware-Anforderungen sind zunächst einmal rund 3 GB freier Speicherplatz erforderlich. Weiterhin muss im Gerät mindestens ein A7-Prozessor verbaut sein. Im Fall der Mobilgeräte ist daher mindestens ein iPad Air 1, iPad mini 2, iPad Pro, iPhone 5s oder iPod touch 6 erforderlich. Als Betriebssystem benötigt das Spiel außerdem mindestens iOS 9 bzw. tvOS 9.F1 2016 kostet einmalig 9,99 Euro und lässt sich dann über das selbe Apple-Konto auf allen Geräten installieren. In-App-Käufe gibt es nicht, sodass auch der Spielspaß nicht getrübt wird.