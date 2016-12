Ex-Apple-Manager soll Genehmigungen für entferntes kabelloses Aufladen einholen

Bereits seit September arbeitet mit Billy Manning ein ehemaliger Apple-Manager bei dem Start-Up-Unternehmen Energous. Das Unternehmen entwickelt ein System für entferntes kabelloses Aufladen, bei dem Geräte frei im Raum statt auf einer Ladeplatte liegen, wenn sie kabellos mit Strom versorgt werden. Vergangene Woche wurde bekannt , dass Energous mit dem Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor eine Kooperation geschlossen hat und in diesem Zuge 10 Millionen US-Dollar erhielt. Mit dem Wechsel von Manning verdichten sich die Hinweise, dass Apple an eine Implementierung des Systems interessiert sein könnte.Herzstück des WattUp genannte Ladesystems ist ein ASIC-Chip (Application-Specific Integrated Circuit), der eintreffende Funkfrequenzen der angebundenen Antennen in Energie umwandeln und bündeln kann. Diese Funkenergie kann dann dazu genutzt werden, beispielsweise Akkus kabellos aufzuladen. Die Reichweite der Technologie beschränkt sich zwar auf wenige Meter, kann aber durch geschickte Platzierung der Sender einen ganzen Raum bedienen.So kann laut Energous die Frequenzenenergie von verschiedenen Geräten wie Lampe, TV oder Möbeln bereitgestellt werden, woraufhin in den Empfängern mithilfe vieler Antennen die Energie aufgefangen und wieder in Strom umgewandelt wird. Eine große Rolle spielt dabei das sogenannte Beaming, bei dem die Energie gezielt auf engem Raum an Empfänger gerichtet übertragen wird, was in Kombination mit der dynamischen Anpassung an Frequenzstörungen ein möglichst effektiv Übertragungsweg darstellen soll.Die Anwendungsmöglichkeiten beschränken sich nicht nur auf die eigenen vier Wände, auch der Einsatz in Fahrzeugen, Flugzeugen und Schiffen sowie in Unternehmen und Geschäften wie beispielsweise Restaurants ist Energous zufolge kein Problem. Damit könnte Apple die Technologie beispielsweise in mobilen Geräten verwenden und mit der HomeKit-Technologie zur Heimautomatisierung kombinieren.Als erstes Apple-Produkt mit WattUp wäre das iPhone 8 denkbar, welches Gerüchten zufolge kabellos aufgeladen werden kann. Die Berichte sprachen bislang allerdings von klassischer Induktion, bei der das iPhone ähnlich der Apple Watch auf einem entsprechenden Ladepodest liegen oder mit einem magnetischen Adapter verbunden ist. Um stattdessen WattUp einzusetzen, müssen jedoch entsprechende behördliche Genehmigungen und Zertifizierungen vorliegen - eine Herausforderung für Energous und den ehemaligen Apple-Manager Billy Manning.