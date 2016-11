Entwickler lesen ihre ärgerlichsten 1-Sterne-Bewertungen vor

Entwickler lassen Luft ab

Kritisiertes Rezensionssystem im App Store

Zahlreichen Befragungen zufolge schenken Nutzer besonders den Produktrezensionen anderer Käufer Glauben, wenn sie sich über ein Produkt informieren. Beispielsweise hatte Amazon schon sehr frühzeitig auf ein Bewertungssystem gesetzt und wurde für viele Nutzer daher zu einer inoffiziellen Stiftung Warentest - selbst wenn der Kauf des jeweiligen Produkts dann bei einem anderen Anbieter stattfindet. Neben einer Vielzahl sinnvoller Bewertungen, über die sich die Produktqualität ungefähr einschätzen lässt, gibt es natürlich auch nicht wenige Meinungsbekundungen, bei denen man sich an den Kopf greift. Man denke beispielsweise an das Pfefferspray auf Amazon, dessen penetranter Geschmack kritisiert wird, der sträflicherweise ohne Akkus gelieferte Kugelschreiber oder Personenwaagen, die Gemüse nur sehr unpräzise abwiegen können. Im App Store sieht dies natürlich kaum anders aus und teilweise fragt man sich, wie maßgeblich ein Kunde Produkt oder Rezensionssystem missverstanden haben muss, um bestimmte Bewertungen zu veröffentlichen.Ein Video lässt nun Entwickler zu Wort kommen, die ihre "Lieblings"-Rezensionen verlesen. Zur Sprache kommen sowohl beleidigende Bewertungen als auch solche, bei denen sehr merkwürdige Maßstäbe angelegt werden. Natürlich handelt es sich nur um eine sehr kleine Auswahl an Stilblüten, vergleichbare Beiträge lassen sich zu Abertausenden im Store finden. Die folgenden drei Minuten Video geben einen guten Überblick:Zwar bot Apple von Anfang an die Möglichkeit, Rezensionen zu Apps zu verfassen, leider entwickelte Apple das von Anfang an recht schwache System aber nie weiter. Es gibt keinerlei Möglichkeit, auf unsinnige Beiträge zu reagieren oder den Nutzer zu kontaktieren. Dies ist insofern problematisch, da viele Anwender die Rezensionen mit einem Support-Forum verwechseln und direkt Fragen per Bewertung schreiben. Private Mitteilungen im App Store wären eine Option, um ohne Zugriff auf Nutzerdaten dennoch bestimmte Anwender zu kontaktieren. Egal wie beleidigend oder unsachlich ein Kommentar ist, Apple reagiert nicht auf Beschwerden. Ohnehin lässt sich eine Beschwerde nur abgeben, wenn man einen Apple-Account im jeweiligen Land besitzt. Einen näheren Blick auf die zentralen Probleme des App Stores wirft der unten angeführte Artikel.