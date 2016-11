ELAC präsentiert High–End Stereo-Vollverstärker mit DAC zu einem attraktiven Preis

Element EA101EQ‑G

Kompakt

Marke ELAC Bezeichnung Element EA101EQ‑G Art Stereo Verstärker/DAC Empf. Preis (€) 699 Verfügbarkeit sofort

Bei meiner ELAC Firmen-Tour letzte Woche war er zu sehen, und auf diversen Messen tingelt er schon seit Anfang des Jahres als Prototyp durch die Lande. Jetzt steht ELACs kompakter Vollverstärker kurz vor dem Verkaufsstart. Sein Name:Ok, die Typenbezeichnung kann sich mal wieder keiner merken, daher sprechen wir ihn am besten mit Vornamen an: Element. Muss reichen.Der kleine Amp hat es bei näherer Betrachtung faustdick hinter den Ohren. Nicht nur, dass er für seine Größe recht ordentliche Ausgangsleistung bietet: Angegeben ist diese mit 2x 80 W, die von der sogenannten BASH–Technologie (Bridge Amplifier Switching Hybrid) in Verbindung mit klassischen A/B–Verstärkern erzeugt wird. Ein Class D-Netzteil erzeugt dabei eine modulierte Versorgungsspannung, die sich dem tatsächlichen Leistungsbedarf anpasst. Hierdurch wird die Effizienz drastisch erhöht. ELAC verspricht, dass dieser kleine Amp auch anspruchsvolle Lautsprecher bis 2 Ohm problemlos treiben kann.Aber Signalverstärkung ist längst nicht alles, was der Element auf den Kasten hat. Per asynchronem USB–Eingang nimmt er digitale Daten bis 24 bit / 192 kHz entgegen und wandelt diese in Analogsignale. Damit – und weil er so schön kompakt ist – eignet sich der Element auch als DAC für die Nutzung am Mac. Und ganz nebenbei bietet er auch noch einen 6,35 mm Kopfhöreranschluss.Einen DAC bietet natürlich heute fast jeder integrierte Amp. Aber nicht so schnell. Da ist noch mehr. Der Element ist zwar "nur" ein Stereo–Vollverstärker, er verfügt aber über eine DSP–basierte Signalverarbeitung. Die erlaubt es ihm, über seine digitalen Eingänge auch Dolby Digital 2.1 zu verarbeiten. Einen entsprechenden Subwoofer–Ausgang besitzt er ebenfalls. Außerdem ist auch Bluetooth für drahtlose Wiedergabe von kompatiblen Playern mit von der Partie.Dies alles kann komfortabel über eine zugehörige App (erhältlich für iOS und Android) gesteuert werden. Außerdem hat er damit noch weitere tolle Tricks auf Lager. Mit der App-basierten „Auto Blend und Calibrate“ Funktion (ABC) bietet er automatische akustische Einmessung für klassisches Stereo, aber auch für 2.1-Systeme mit Subwoofer. Auto Blend optimiert das Zusammenspiel von Subwoofer und Hauptlautsprecher durch Ermittlung der idealen Übergangsfrequenz und Phasenbeziehung. Calibrate übernimmt anschließend eine akustische Adaption des Systems an die Raumakustik. Dies alles funktioniert ohne aufwendiges Prozedere.Mehr noch. Der Element verfügt über eine Anlernfunktion für Signale von fremden Fernbedienungen, beispielsweise der des Fernsehers oder der Set-Top-Box, sodass diese die Lautstärke des Element regeln können. Das funktioniert, indem der im Element verbaute IR–Empfänger das Signal einer fremden Fernbedienung empfängt. Über die zugehörige App kann man den so angelernten Befehlen die entsprechende Funktion (z.B. VOL+) zuweisen. Zwar wird der Element auch mit einer eigenen IR–Fernbedienung geliefert, doch dank der Anlernfunktion muss man diese nicht ständig mit auf dem Tisch liegen haben. – Sehr nett!Und das Beste zum Schluss: Mit einem UVP von 699 Euro ist der ab sofort erhältliche Element EA101EQ‑G durchaus erschwinglich.