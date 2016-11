Die sichersten iOS-Backups aller Zeiten - mit iOS 10.2

1000x stärkerer Schutz

iCloud-Backups nicht betroffen

Jahrelang blieb Apples Verschlüsselungsmechanismus für iOS-Backups weitgehend unverändert. Seit iOS 4, erschienen im Sommer 2010, hatte sich an der Sicherung von iOS-Backups via iTunes nichts mehr verändert. iOS 10 brachte hingegen Veränderungen mit - und diese manifestierten sich in massiv schwächer ausfallender Verschlüsselung. Aufgrund eines konzeptionellen Fehlers wurde es sehr viel einfacher, ein Backup zu knacken - nämlich um den Faktor 2500 weniger rechenintensiv. Um die Zahlen durch hypothetische Werte in Relation zu setzen: Hätte es mit dem alten Verfahren beispielsweise ein Jahr gedauert, um ein bestimmtes Passwort zu knacken, so vergingen mit dem identischen Computer jetzt durchschnittlich nur noch rund drei Stunden bis zum erfolgreichen Zugriff. Apple bestätigte den Fehler und versprach, Abhilfe zu schaffen.Mit iOS 10.2 ist die schwächere Verschlüsselung endgültig Vergangenheit, so ein aktueller Bericht . Neben kompletter Verschlüsselung der gesamten Backup-Datenbank, wird auch die Überprüfung des Nutzerpassworts extrem verschärft. Um den Ableitungsschlüssel zur Validierung zu erstellen, ist etwa 1000x mehr Aufwand erforderlich. Um das fiktive Zahlenbeispiel von oben noch einmal aufzugreifen: Jener Computer, der das Backup aus iOS 9 in einem Jahr und das aus iOS 10 in drei Stunden entschlüsselt hätte, müsste nun ganze 1000 Jahre mit dem Knacken eines Backups für iOS 10.2 verbringen.In der gesamten Diskussion gilt zu beachten, dass immer nur via iTunes angelegte iOS-Backups gemeint sind. Wer sich ohnehin auf die iCloud-Backups von iPhone und iPad verlässt, war von der Angelegenheit nicht betroffen. Schon in der ersten Stellungnahme hatte Apple betont, iCloud-Backups seien so sicher wie immer, nur die iTunes-Backups wiesen eine ernstzunehmende Schwachstelle auf. iOS 10.2 kam in dieser Woche in der zweiten Betaversion an. Bis zur Freigabe der finalen Version an alle Nutzer werden daher wohl noch einige Wochen vergehen. Dennoch besteht kein Grund zur Sorge: Den eingangs erwähnten Fehler aus iOS 10 beseitigte Apple inzwischen, sodass zumindest wieder die Wirksamkeit eines Backups unter iOS 4 bis iOS 9 vorhanden ist. Unbekannt bleibt, ob Apple auch iCloud-Backups noch stärker sichert, oder ob dies ohnehin nicht erforderlich wäre.