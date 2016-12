DB Navigator erhält Echtzeit-Wagenreihungen für ICE-Züge

Für viele Passagiere an deutschen Bahnhöfen endet die Wartezeit auf einem Zug mit einem hektischen Suchen des richtigen ICE-Wagens. Die regulären Wagenreihungen hängen zwar regelmäßig aus, doch unvorhergesehene Änderungen erwischen Reisende oft überraschend.Für Besitzer der offiziellen Bahn-App DB Navigator (Store: ) soll sich das jetzt ändern, zumindest wenn es sich bei dem Zug um einen ICE handelt. Denn seit heute befindet sich die Echtzeit-Wagenreihung in der Testphase. Fortan lässt sich für jeden ICE die aktuelle Reihung einsehen, inklusive Wagennummer und Information, ob es sich um die 1. oder 2. Klasse handelt, wo das Bordrestaurant ist und an welchem Gleisabschnitt der jeweilige Wagen zum Stehen kommt.Die neue Ansicht ist in Form eines Icons in der Detailansicht einer ausgewählten Verbindung zu finden. Außerdem steht sie natürlich unter »Meine Reise« und im Reiseplan zu einem gebuchten Ticket zur Verfügung. Um von dem neuen Feature profitieren zu können, ist kein Update der App notwendig.Der Anspruch der neuen Funktion ist Echtzeit-Aktualität. Dafür nutzt die Bahn eine Reihe von Ausleseanlagen, die sich entlang wichtiger ICE-Strecken befinden. Jeder einzelne Wagen verfügt über einen eigenen RFID-Chip, der bei der Überfahrt einer Ausleseanlage Daten zu einem zentralen System übermittelt. Dieses wiederum arbeitet die Daten zu einer aktuellen Wagenreihung auf und zeigt sie in der App DB Navigator an.Die letzten Aktualisierungen der Bahn-App führten Push-Mitteilungen als Umstiegserinnerungen ein, integrierten 3D Touch in die App für Besitzer des iPhone 6s oder neuer und erlaubten, Bahn-Tickets in Apples vorinstalliert Wallet-App einzufügen. Der DB Navigator benötigt in seiner aktuellen Version mindestens iOS 7.0 und gut 75 MB freien Speicherplatz. Die App gibt es auch für die Apple Watch, was angesichts ihres Zwecks für Reisende auch sinnvoll ist.Weiterführende Links: