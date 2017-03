Curved oder nicht? Gerüchte zu iPhone 8 mit Missverständnissen

Was heißt »Curved«?

Neues Seitenverhältnis?

Wandelt Apple im Jahr 2017 auf den Pfaden Samsungs und nimmt ebenfalls bald ein Smartphone ins Sortiment auf, welches über ein am Rand gebogenes Display verfügt? Gegebenenfalls sogar mit Spezialfunktionen an den Rändern, so wie es die Galaxy-Edge-Modelle der Südkoreaner vorgemacht haben?Immer wieder tauchen Berichte auf, die einen solchen Schritt nahelegen. Allerdings gibt es auf der anderen Seite genauso viele Gerüchte, die nichts von einem Display bis über den Rand hinaus wissen. Einig ist man sich nur darin: Die Ränder auf der Vorderseite sollen allesamt verschwinden, inklusive Home-Taste und Extrabereiche für Mikrofon und Touch-ID-Sensor, die folglich im Displayglas verbaut werden müssten.MacRumors hat nun neue Aussagen aus dem Haus IHS Markit erhalten, denen zufolge weiterhin mit einem flachen Display zu rechnen sei. Allerdings wird darin auch ein Hinweis gegeben, woher andere ihre Vermutung mit dem gebogenen Display haben. In der Tat sei nämlich immer wieder von »Curved Edges« die Rede. Allerdings heißt das noch lange nicht, dass es sich um eine Galaxy-Edge-ähnliche Konstruktion handeln muss. Viel wahrscheinlicher sei einfach die Beibehaltung der aktuellen Display-Form - denn dieses ist streng genommen auch schon »Curved«. Dort, wo das Frontglas den Rand berührt, ist es leicht nach unten gebogen, um nahtlos ins Aluminiumgehäuse überzugehen. Diese Bauart nennen viele »2,5D-Display«. Genau so könnte also auch die Form des iPhone 8 sein.Die Aussagen von IHS Markit bringen aber auch gleich das nächste Problem in die Runde. Denn Wayne Lam vermutet eine Änderung des Display-Seitenverhältnisses, welches von aktuell 16:9 auf 2:1 verlängert würde. Smartphones mit doppelte Höhe als Breite, wie etwa das neue LG G6, seien der diesjährige Trend. Allerdings hätte das zur Folge, dass Apps wieder an das neue Seitenverhältnis angepasst werden müssten, so wie dies 2012 bei der Display-Verlängerung des iPhone 5 der Fall gewesen ist. Ausgeschlossen ist es nicht, aber im Moment erscheint es doch eher unwahrscheinlich.Zu den übereinstimmenden Gerüchten für die iPhone 8 gehört neben dem randlosen Display auch die Displaytechnologie OLED, auf die Apple übergehen wolle. Außerdem ist Wireless Charging und ein Vollglas-Gehäuse im Gespräch. Neben dem iPhone 8 werde Apple 2017 auch die baulich unveränderten Nachfolger des iPhone 7 auf den Markt bringen, wahrscheinlich mit der etablierten Namensgebung iPhone 7s und 7s Plus.Weiterführende Links: