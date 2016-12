Conduct This - Eisenbahn-Puzzle für die kalte Jahreszeit

Mit " Conduct THIS! " ist ein unterhaltsames Eisenbahn-Puzzle-Spiel erschienen, bei dem durch geschicktes Mikro-Management der automatisch fahrenden Züge jegliche Kollision mit dem Straßenverkehr und anderen Zügen vermieden werden muss. Der Spieler übernimmt damit sozusagen die Rolle des Fahrdienstleiters im Stellwerk und muss Weichen korrekt setzen sowie Züge zum geeigneten Zeitpunkt starten bzw. stoppen.Das Spiel präsentiert sich in einer stimmigen 3D-Grafik aus der Vogelperspektive, die an Modelleisenbahnen erinnert, samt einer musikalische Untermalung. Als Zug steht zu beginn nur der fiktive Zug Northplay Type-1 aus Dänemark zur Verfügung. Im Lauf des Spiels lassen sich aber weitere Züge freischalten, darunter der französische TGV und der japanische Shinkansen 100.Insgesamt sechs Welten mit jeweils vier Level stehen zur Verfügung. Dabei steigt der Schwierigkeitsgrad und die Komplexität der Szenarien stetig an und damit die Gefahr für spektakuläre Zusammenstöße. Die besten lassen sich als Gif-Animation über iOS-Sharing mit Kontakten teilen - beispielsweise in iMessage oder in Dropbox speichern."Conduct THIS!" ist grundsätzlich ein kostenloser Free-to-Play-Titel, der sich über Werbung finanziert. Mittels In-App-Kauf lässt sich das Spiel für 4,99 Euro aber auch werbefrei schalten. Zusätzlich kann man für weitere 9,99 Euro alle Züge und Level gleich freischalten, womit aber ein Teil des Spielreizes verloren geht. Mindestanforderung ist iOS 9.1. Das Spiel ist sowohl für iPhone als auch iPad optimiert und ab vier Jahre freigegeben.