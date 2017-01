Chord Electronics: Mobile DAC/Kopfhörerverstärker mit außergewöhnlichem Leistungsumfang

Beginnen wir mit dem HUGO 2:

Technische Daten:

Frequenzgang: 20Hz – 20kHz +/- 0,2dB

Harmonische Verzerrungen: <0.0001% 1kHz 3V RMS 300 Ohm

THD und Rauschen bei 3V RMS Ref 5,3V: 120dB @ 1kHz 300 Ohm A Wt

Rauschen 2.6 uV A Wt: nicht messbar

Signal/Rauschabstand: 126dB/A

Kanaltrennung: 135dB @ 1kHz 300 Ohm

Max. Ausgangspegel: 94 mW 300 Ohm; 740 mW 33 Ohm; 1050 mW 8 Ohm

Ausgangsimpedanz: 25 Milliohm (0,025 Ohm)

Features:

Weiterentwickelte digitale Lautstärkeregelung

Crossfeed Filternetzwerk

Vierstufiger Frequenz-shaping Filter

Schnell ladende Akkus via Micro USB für ca. 14 Stunden Betrieb

49.195K tap-length Filter (nahezu Verdoppelung gegenüber HUGO)

Chord Electronics Ltd., gegründet 1989 von John Franks, hat sich in der HiFi-Welt vor allem durch zwei Dinge einen Namen gemacht: ihre kompakten aber zugleich ungewöhnlich massiv konstruierten Komponenten und ihre innovative Digitaltechnik. Größeren Bekanntheitsgrad erreicht man mit derartig exklusiven (teuren) Produkten in der Regel aber nicht. Erst mit der Vorstellung des kleinen Mobil-DAC namens MOJO konnte Chord ein größeres Publikum ansprechen – und das, obwohl auch der MOJO nicht gerade ein Massenartikel ist. ( Amazon , rund 500 Euro)Neben dem MOJO hat auch der etwas größere DAC und Kopfhörerverstärker HUGO in Fachkreisen für viel Wirbel gesorgt. Zu diesen beiden Modelle gibt es jetzt spannende Neuerungen zu vermelden.Chord hat auf der CES eine komplett überarbeitete Version dieses anspruchsvollen DAC/HPA vorgestellt. Die zweite Generation des HUGO bietet dank neuester FPGA-Technik und WTA (Watts Transient Aligned) Filter eine noch bessere Klangqualität, spielt Highres-Dateien bis zu 768 kHz / DSD512 und kann dank mitgelieferter Fernbedienung auch in stationären Anlagen komfortabel genutzt werden. Für Desktop-HiFi eignet sich der HUGO 2 auch dank seiner kompakten Maße im massiven Gehäuse aus Flugzeug-Aluminium sehr gut. Apropos Gehäuse. Der neue HUGO ist noch flacher geworden. Die Chord-typischen sphärischen Bedienelemente wurden komplett auf die Oberseite verlegt, um seitlich Platz für zukünftig geplante Erweiterungsmodule zu lassen.Für die mobile Nutzung besitzt der HUGO 2 eingebaute Akkus, die jetzt bis zu 14 Stunden (vorher ca. 7 Std.) netzunabhängigen Musikgenuss ermöglichen sollen. Als kabelgebundene digitale Eingänge sind TosLink, Coax und USB verfügbar. Über letztere ist die Wiedergabe von Digitaldaten mit bis zu 768kHz und DSD512 (Octa DSD) möglich. Zusätzlich können Devices per extended-range Bluetooth (mit aptX) drahtlos verbunden werden.Kopfhörer können sowohl mit 6,35- als auch mit 3,5-mm-Klinkenstecker angeschlossen werden. Zusätzlich bietet der HUGO 2 einen Vorverstärkerausgang per Cinch. Damit kann er am Desktop beispielsweise an Aktivlautsprecher wie die kürzlich getesteten ELAC AM 200 angeschlossen werden.Zur klanglichen Anpassung stehen vier verschiedene Filtervarianten zur Verfügung, die über die Tasten an der Oberseite ausgewählt werden können. Für Kopfhörerfans besitzt der HUGO 2 außerdem eine Crossfeed-Funktion, wie man sie in ähnlicher Form auch in Meridians Prime Headphone Amplifier ( Testbericht ) findet. Durch ein gezielt eingesetztes Übersprechen der Kanäle wird damit der lästige Im-Kopf-Effekt deutlich vermindert.Auch die Class-A Ausgangsstufe wurde noch mal überarbeitet. Neue Digital DC Servos ersetzen die bisher eingesetzten Kondensatoren. Diese Maßnahme soll Verzerrungen weiter reduzieren und gleichzeitig die Leistung und Stabilität erhöhen.Der HUGO 2 soll "Anfang 2017" zum Preis von rund 2.000 Euro erhältlich sein. Um den Vertrieb in Deutschland kümmert sich G8 & Friends