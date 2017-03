CeBit: AVM stellt neue FRITZ!Box-Spitzenmodelle vor

FRITZ!Box 7590

FRITZ!Box 6590 Cable

Übersicht: FRITZ!Box 7590:

Unterstützt ADSL, VDSL, VDSL Vectoring, Supervectoring 35b mit bis zu 300 MBit/s

Zukunftssicher, läuft an allen Anschlüssen: Supervectoring 35b, DSL, IP, ISDN, analog

Gigabit-WAN-Port für den flexiblen Betrieb an Kabel- oder Glasfasermodems

4x4 Dualband WLAN AC+N mit Multi-User MIMO (1.733 MBit/s + 800 MBit/s)

4 Gigabit-LAN-Ports

2 sehr leistungsstarke USB-3.0-Ports

DECT-Basis für Telefone und Smart-Home-Anwendungen

ISDN-S₀-Bus für ISDN-Telefone oder ISDN-Telefonanlage

2 Anschlüsse für analoges Telefon oder Fax

FRITZ!OS: mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ!

Abmaße der Wandhalterung wie bei FRITZ!Box 7490

Fünf Jahre Garantie

Preis: 269 Euro (UVP), geplanter Marktstart: Mai 2017

FRITZ!Box 6590 Cable:

32x8 DOCSIS-3.0-Kanalbündelung (1,7 GBit/s Download, 240 MBit/s Upload)

4x4 Dualband WLAN AC+N mit Multi-User MIMO (1.733 MBit/s + 800 MBit/s)

4 Gigabit-LAN-Ports

2 USB 2.0-Ports

DECT-Basis für Telefone und Smart-Home-Anwendungen

Interner ISDN-S₀-Bus für ISDN-Telefone oder ISDN-Telefonanlage

2 Anschlüsse für analoges Telefon oder Fax

Überträgt das Kabel-TV (DVB-C) zusammen mit FRITZ!App TV oder VLC-Player per WLAN auf mobile Geräte im Heimnetz

FRITZ!OS: mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ!

Fünf Jahre Garantie

Preis: 269 Euro (UVP), geplanter Marktstart: Juni 2017

FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO:

WLAN AC bis 433 MBit/s mit Multi-User MIMO

WLAN N bis 150 MBit/s

Dualband-WLAN (2,4 GHz oder 5 GHz)

Einfaches Stick & Surf-Verfahren zur Konfiguration

Beste Verschlüsselung mit WPA 2

Preis: 39 Euro (UVP), geplanter Marktstart: Sommer 2017

FRITZ!Powerline 1260E:

Gigabit-Powerline mit schnellem Dualband WLAN AC+N

Netzwerkanschluss über die Stromleitung mit bis zu 1.200 MBit/s

1 Gigabit-LAN-Anschluss

2x2 Dualband WLAN AC+N (5 GHz: 866 MBit/s + 2,4 GHz: 400 MBit/s)

Automatische 128-Bit-AES-Verschlüsselung ab Werk zum Schutz der Daten

Maximale WLAN-Sicherheit mit WPA2, einfache Einrichtung dank WPS-Verfahren

Preis: 119 Euro für Single-Gerät, 169 Euro fürs Set (UVP), geplanter Marktstart: Juni 2017

Unter dem Motto „Neue Verbindungen" präsentiert AVM auf der diese Woche in Hannover abgehaltenen Cebit zwei neue FRITZ!Box-Modelle für DSL und Kabel. Außerdem baut der Berliner Anbieter von Kommunikationsgeräten die WLAN-Funktionen mit Mesh-Komfort weiter aus.Mit derfeiert ein neues DSL-Spitzenmodell des AVM-Sortiments Premiere. Der Router unterstützt Supervectoring 35b und soll bis zu 300 MBit/s am Anschluss erreichen. Diebringt dank der 32x8 DOCSIS-3.0-Kanalbündelung Highspeed-Internet mit bis zu 1,7 GBit/s an den Kabelanschluss, so AVM. Beide Modelle bieten Dualband WLAN AC+N mit 4x4 Multi-User MIMO für die Einbindung von vielen mobilen Geräten. Eine modernisierte Hardware-Architektur, Gigabit-LAN sowie eine Telefonanlage und DECT-Basis für Telefonie und Smart-Home-Anwendungen runden die Ausstattung ab.Die FRITZ!Box 7590 erscheint in einem komplett neuen Design und soll an künftigen wie bestehenden Anschlüssen einsetzbar sein. Sie unterstützt VDSL Supervectoring 35b, DSL, IP, ISDN, analog. Anwender können unabhängig vom Anschluss alle vorhandenen analogen oder ISDN-Endgeräte weiter einsetzen und bleiben für die Zukunft vorbereitet. Der Hersteller verspricht deutlich gesteigerte Transferraten an den beiden integrierten USB-3-Ports. Teil des Cebit-Auftritts war die Präsentation von neuen WLAN-Funktionen für mehr Mesh-Komfort im FRITZ!-Heimnetz. Dazu zählt die automatische Übernahme der WLAN-Einstellungen von der zentralen FRITZ!Box, Band Steering für WLAN-Repeater und Powerline-Geräte mit WLAN, dynamischer Uplink sowie eine grafische Übersicht aller Verbindungen im Heimnetz.Als Betriebssystem kommt FRITZ!OS 6.80 zum Einsatz, das bereits für 15 FRITZ!Box-Modelle verfügbar ist. Die angeblich rund 80 Neuerungen bei WLAN, Sicherheit, FRITZ!Fon und Smart Home waren auf dem CeBit-Stand von AVM ebenso zu sehen wie die aktuellen Smart-Home-Produkte sowie Neues bei MyFRITZ!App und FRITZ!App TV.Zwei weitere Produkte gab es auf dem Messeauftritt zu entdecken: Der FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO für WLAN am Notebook und PC sowie FRITZ!Powerline 1260E. Der Gigabit-Powerline-Adapter bietet schnelles Dualband WLAN AC+N.Der Marktstart für die neue FRITZ!Box 7590 ist für Mai geplant, die FRITZ!Box 6590 Cable soll im Juni in den Handel kommen. Wie Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, sind diese Verfügbarkeitsangaben mit Vorsicht zu genießen. Weitere Informationen zu den neuen Produkten finden Sie auf der AVM Webseite