CarPlay-Update soll App-Wechsel am Steuer erleichtern

Praktische GUI-Änderung

Apple CarPlay

Wenn wir über CarPlay, Apples Schnittstelle zwischen dem iPhone und dem Bordcomputer eines Autos, berichten, dann geht es in aller Regel um neue Fahrzeugmodelle, welche das Feature mitbringen. In dieser Hinsicht hat sich in den letzten 12 bis 18 Monaten einiges getan: Fast alle großen Autobauer haben CarPlay mindestens als Option in fast allen Neuwagen eingebaut. Was die Software angeht, blieb es dagegen weitgehend still, seitdem Apple CarPlay im Frühjahr 2014 vorstellte.In Zusammenhang mit der ersten Betaversion von iOS 10.3, welche gestern Abend veröffentlicht wurde, zeigt sich registrierten Entwicklern aber, dass es auch an der Front bald eine Neuigkeit geben wird. Denn Apple spendiert der CarPlay-Oberfläche, die bei verbundenem iPhone auf dem verbauten Display des Kfz angezeigt wird, eine kleine aber praktischere Veränderung. Künftig rückt die Anzeige von Uhrzeit und Mobilfunkverbindung in die linke untere Ecke und schafft darüber Platz für eine Art schmales Dock. Darin werden drei App-Symbole angezeigt.Diese lassen sich aber nicht etwa manuell festlegen, wie das bei iPhone und iPad möglich ist. Stattdessen handelt es sich stets ganz oben um die geöffnete App und darunter die beiden zuletzt verwendeten. Im Home-Screen sind es die drei zuletzt genutzten Anwendungen. Der Gedanke dahinter ist sicherlich, dass ein rasche App-Wechsel während der Fahrt, der vielleicht durch eine eingehende Nachricht oder eine plötzliche Routenveränderung nötig wurde, ohne große Ablenkung vorgenommen werden und man auch schnell wieder zu der vorigen App zurückkehren kann. Bei der Verwendung des Auto-Touchdisplays ist möglichst wenig Ablenkung und möglichst geringe Notwendigkeit für Augenkontakt notwendig.Weiterhin wurde der Aufbau der Musik-App innerhalb von CarPlay leicht angepasst. Der Zugriff auf die Alben erfolgt nun leichter und es gibt einen »Nächste Songs«-Screen. Schließlich zeigt die Karten-App, ebenso wie unter iOS, nun auch Ladestationen für Elektroautos an.CarPlay bringt die fürs Autofahren geeigneten Apps auf den Bordcomputer des Fahrzeugs und erlaubt ihre Bedienung mithilfe der Schaltelemente auf dem Display und am Lenkrad. Zu den typischen Anwendungen gehört natürlich die Karten-App als Navi sowie Musik, Podcasts und Hörbücher als Radio. Zusätzlich gibt es die Telefon- und Nachrichten-App, sowie eine Reihe von Dritthersteller-Apps wie Spotify oder Audible, die auch mit typischen Tätigkeiten beim Autofahren zu tun haben müssen.