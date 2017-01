Bringt iOS 11 endlich Gruppen-Videochats für FaceTime?

Wenn Apple im Juni zur WWDC 2017 einlädt, dürfte es wieder an prominenter Stelle um die kommenden großen Updates der Apple-Betriebssysteme gehen. Für iOS 11 prognostiziert der israelische Verifier mit Hinweis auf Entwicklerquellen einen strengen Fokus auf die »social apps«, also vor allem Nachrichten und FaceTime. Ein Teil des Entwicklerteams für iOS sitzt in einem Forschungszentrum in Israel.Hauptfeature wäre demnach eine Konferenzfunktion für Videotelefonie, wie sie etwa auch Skype anbietet. Apple hat sich diesem Schritt seit der Einführung von FaceTime im Jahr 2010 stets widersetzt, obwohl es ein häufig geäußerter Nutzerwunsch war. Der Zeitung zufolge werde es ab iOS 11 möglich sein, aus einem Gruppenchat in der Nachrichten-App heraus ein Gruppen-Videochat zu starten. Dieser ermögliche die Teilnahme von bis zu fünf Personen gleichzeitig. Über die grafische Darstellung von vier parallelen Chat-Partnern gibt es aber noch keine Informationen, aktuell werde das Konzept noch ausgearbeitet.Der Fokus auf »social« passt in die Stoßrichtung, welche Apple bereits im vergangenen Jahr mit iOS 10 vorgegeben hat (Detail-Berichte: ). Auf der WWDC 2016 widmete iOS-Entwickler Craig Federighi den Verbesserungen der Nachrichten-App mit Abstand den größten Raum und die meiste Zeit. Dabei ging es vor allem um spielerische Neuerungen wie stärker integrierte Emojis, Handschriften, Effekte aller Art und Schnellbewertungen. Mit dem iMessage App Store und Rich Links fügte Apple allerdings auch funktionelle Verbesserungen ein. Was für die Nachrichten-App selbst in iOS 11 zu erwarten ist, konnte der Verifier nicht spezifizieren; allerdings kann man mit noch bunteren und gefälligeren iMessages rechnen.Die Entwicklung von iOS 11 sowie macOS 10.13, watchOS 4 und tvOS 11, dürfte aktuell auf Hochtouren laufen, um eine erste Vorstellung zur WWDC 2017 im Sommer zu ermöglichen. Mit einem Start der Systeme ist traditionell aber erst im Herbst zu rechnen, wenn auch die diesjährige iPhone-Generation auf den Markt kommt.Weiterführende Links: