BioShock für iOS endgültig vor dem Aus?

Der Konsolen-Klassiker BioShock aus dem Jahr 2007 breitete sich auf immer neue Plattformen aus. Nach Windows und macOS (Store: ) folgte im Jahr 2014 gar eine Portierung auf iOS. Für 13,99 Euro konnten Spieler die Mischung aus Ego-Shooter, Survival Horror und Rollenspiel in der Unterwasserstadt Rapture noch einmal durchleben und gegen die genetischen Manipulationen mit der gefährlichen Substanz ADAM kämpfen.Doch der iOS-Release stand unter keinem guten Stern. Zunächst sorgten die hohen Hardware-Anforderungen für Unmut, welche damals weit verbreitete iPhone- und iPad-Generationen ausschloss. Knapp ein Jahr später nahm Entwickler 2K das Spiel endgültig aus dem App Store. Offensichtlich gab es Inkompatibilitäten mit iOS ab Version 8.4, die das Unternehmen nicht überbrücken konnte. Den Ärger der Kunden, die 14 Euro für das Spiel bezahlten, beschwichtigte man mit dem Versprechen, rasch mit einem Update aufzuwarten, welches die neueren iOS-Versionen unterstützt.Die Chancen auf dieses Update sind nun aber deutlich gesunken. Hinweis darauf gibt die Überarbeitung der entsprechenden Hinweisseite im 2K Support ( ). Aus der Überschrift »BioShock removed from the App Store« wurde jetzt das relativierende »temporarily« (also zeitweilig) gestrichen. Auch im Text fehlt nun jeder Hinweis auf das versprochene Update. Wahrscheinlich bleiben Käufer also weiterhin an die veraltete Version iOS 8.3 gefesselt oder müssen auf die Nutzung ihres Kaufs verzichten. Auch der damals in Aussicht gerückte Start des Nachfolgeteils BioShock 2 ist somit bis auf Weiteres vom Tisch.Ein Twitter-Nutzer gab zwar an, auf Nachfrage von 2K die Zusicherung erhalten zu haben, dass weiterhin an einem Patch für BioShock auf iOS gearbeitet werde. Angesichts der langen Zeit, die inzwischen vergangen ist, und der Neuformulierung des iOS-Hinweises auf 2K Support ist ein plötzlicher Rerelease allerdings sehr unwahrscheinlich.