Apples versteckter Ein-Hand-Modus für die iPhone-Tastatur

Ein-Hand-Modus: implementiert, aber nicht freigegeben

Das wandelbare Gesicht der digitalen iOS-Tastatur

Immer größere iPhone-Displays machen die Bedienung mit nur einer Hand zunehmend schwierig. Deswegen erweiterte Apple das mobile Betriebssystem im Zuge von iOS 8 - das gemeinsam mit den ersten deutlich gewachsenen iPhones 6 und 6 Plus herauskam - um die Möglichkeit, per Doppel-Berührung auf die Home-Taste die oberen Hälfte des Bildschirminhalts nach unten zu fahren, um auch sie für eine Hand erreichbar zu machen.Offensichtlich hatte Apple noch weitergehende Pläne. Denn wie der Entwickler Steve Troughton-Smith herausfand, implementierte der Konzern auch eine besondere Funktion für die vorinstallierte digitale iOS-Tastatur. Per iOS-Simulator gelang es ihm, sie zugänglich zu machen, wie er per Twitter mitteilte.Dabei reagiert die Tastatur auf einen Wisch nach Links oder Rechts und zeigt das Buchstabenfeld daraufhin in gedrängter Form auf der gewählten Seite an. Dann könnte man alle Tasten mit nur einer Hand, die gleichzeitig das Gerät hält, leichter erreichen. Die freigelegte andere Seite wird mit drei neuen Knöpfen gefüllt: Ausschneiden, Kopieren und Einsetzen. Diese sind in der normalen Ansicht nicht verfügbar. Man kennt sie lediglich von den größeren Plus-Modellen (6 Plus, 6s Plus, 7 Plus), wenn man sie in den Landscape-Modus dreht.Von daher hätte Apple zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Neben dem Ein-Hand-Modus wäre dies auch für alle anderen Nutzer eine rasche Möglichkeit, an die praktischen Funktionstasten zu gelangen. Troughton-Smith zufolge befindet sich der Code für das Feature bereits seit iOS 8 in den Tiefen des mobilen Betriebssystems.Die digitale iOS-Tastatur begegnet Nutzern von iPhone und iPad in immer anderen Gesichtern. Eine Übersicht darüber haben wir hier für Sie zusammengestellt: . Auf dem iPad gibt es etwa zur leichteren Bedienung beim Halten des Gerätes die Möglichkeit, die Tastatur in der Mitte zu spalten und in den Ecken zu ziehen, um sie (allerdings mit beiden Daumen) leichter erreichen zu können.Weiterführende Links: