Apple kündigt Wartung des Apple Stores an - und damit neue Produkte?

Aus der Gerüchteküche

Mac-Modelle, die Updates brauchen

Vor einigen Wochen hat Apple die Übersichtsseite zu Störungen und Wartungen an Apples Online-Diensten überarbeitet (wir berichteten: ). Gerade hat Apple auf dieser Seite eine Ankündigung platziert, dass der Apple Online Store morgen zwischen 8:00 und 13:30 Uhr aktualisiert wird und daher keine Einkäufe in diesem Zeitfenster möglich sind.In der letzten Woche hieß es, neue Hardware könnte schon in dieser Woche erscheinen. Damit bestätigte Apple möglicherweise selbst, dass die Angaben der Wahrheiten entsprechen.Wenn Apple Produktaktualisierungen nicht auf einem Presse-Event samt Bühnenpräsentation vorstellt, werden diese meist mit einer Pressemitteilung angekündigt. Bevor Apple diese aber verschickt, ist der Apple Online Store normalerweise einige Zeit vorher nicht erreichbar. Als vor einigen Jahren die Produktzyklen beim Mac noch deutlich kürzer waren als heutzutage, wählte Apple sehr oft die Möglichkeit, mittels Pressemitteilung neue Produkte auf den Markt zu bringen.In der Gerüchteküche war in den letzten Wochen zu hören, dass Apple das iPhone SE um eine weitere Speichergröße erweitern will (128 GB) und überarbeitete iPads mit 10,5"-Bildschirm vorstellen will (wir berichteten: ). Jüngsten Berichten zufolge ist ein Frühjahrs-Event aber weniger wahrscheinlich. Sehr viel deutet darauf hin, dass Apple zwar in Kürze mit neuer Hardware aufwartet, allerdings auf ein großes Event verzichtet.In der Mac-Sparte wurden im Oktober 2016 die MacBook-Pro-Modelle grundlegend überarbeitet. Die meisten sonstigen angebotenen Macs sind mittlerweile allesamt überfällig für eine Überarbeitung - allen voran der nunmehr über drei Jahre alte Mac Pro. Beim iMac steht ebenfalls die Umstellung auf Intels aktuelle Prozessorgeneration an, das momentan verfügbare Modell ist seit Herbst 2015 verfügbar. Das 12"-MacBook wurde im Frühjahr 2016 aktualisiert, die Baureihe zählt daher noch zu den vergleichsweise jungen Modellen.