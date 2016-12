Apple Watch: Studie zeigt massiven Rückgang der Verkaufszahlen

Bei Smartwatch und Fitness-Armband handelt es sich eigentlich um zwei weitgehend getrennte Produktkategorien - da Apple bei der Einführung der Apple Watch aber besonders den Gesundheits- und Fitnessaspekt besonders hervorhob, taucht die Uhr hingegen in den meisten Verkaufsstatistiken zu Fitnessprodukten auf. Die Vermischung der Produktkategorien wird auch insofern deutlich, als dass aus mehreren Marktstudien hervorgeht, wie stark die Armbänder von Fitbit und Co. zulasten der Apple Watch gehen. Viele Kunden, die Apples ursprünglicher Zielgruppe entsprachen, greifen nämlich lieber zu den weitaus günstigeren Fitness-Armbändern, da sie die zusätzlichen Computer-Funktionen der Apple Watch gar nicht benötigen - und demzufolge auch nicht den vergleichsweise hohen Verkaufspreis entrichten wollen. Die IDC hat nun neue Zahlen vorgelegt, die sich auf das dritte Jahresquartal beziehen. Diese beinhalten keine guten Nachrichten für Apple.Geht es nur um die Kategorie "Smartwatch", so bleibt Apple mit einem Marktanteil von 40% weiterhin Marktführer. In absoluten Zahlen gesehen entspricht das Ergebnis allerdings einem dicken Minus. Setzte Apple im dritten Quartal 2015 noch rund 3,9 Millionen Exemplare der Apple Watch ab, so waren es den Marktstudien zufolge im dritten Quartal 2015 gerade einmal noch 1,1 Millionen. Zu erwähnen ist, dass die Apple Watch der zweiten Generation erst ganz am Ende des Quartals auf den Markt kam, der Großteil des Zeitraums also noch mit der seit April 2015 verfügbaren Generation bestritten wurde. Die Daten der IDC werfen ein wesentlich pessimistischeres Bild auf die Marktsituation, als eine Anfang November erschienene Studie von canalys.Vermischt man Fitness-Tracker und intelligente Armbanduhren, so nimmt Apple immerhin noch den vierten Platz ein. Samsung verkaufte insgesamt eine Million Geräte und befindet sich daher einen Rang hinter Apple. Besonders erfolgreich schneidet Fitbit ab und brachte 5,3 Millionen Fitness-Tracker an die Kunden - die sich, wie erwähnt, aber sowohl funktionell als auch preislich erheblich von der Apple Watch unterscheiden. Spannender werden die Zahlen für das laufende Quartal, aus denen das Abschneiden der neuen Apple Watch hervorgeht. Bisherigen Prognosen zufolge kann die Apple Watch 2 zwar für keine signifikante Trendwende sorgen, der Absatz zieht allerdings wieder an. Min-Chi Kuo hatte in einem Artikel dargelegt, was seiner Meinung nach die zentralen Probleme des Konzepts sind: