Apple TV: Marktanteil geht stetig zurück

Viele Baustellen

Wie aus aktuellen Marktzahlen von eMarketer hervorgeht, hat das Apple TV auch im zurückliegenden Jahr mit einem sinkenden Marktanteil zu kämpfen. Dieser lag in den USA Anfang 2016 zunächst noch bei soliden 12,6 Prozent, sank aber im Verlauf des vergangenen Jahres auf letztendlich 11,9 Prozent. Damit konnte Apple trotz des Marktstarts des Apple TV 4 im Oktober 2015 den Abwärtstrend nicht aufhalten.Noch 2014 erreichte des Apple TV einen US-Marktanteil von 13,5 Prozent, musste aber seitdem durch die Konkurrenz Federn lassen. Google Chromecast erreicht beispielsweise mittlerweile einen Marktanteil von 19,9 Prozent, während Roku immerhin auf 18,2 Prozent kommt. Wie es um die Popularität von Amazons Fire-TV-Lösungen aussieht, lässt eMarketer hingegen offen.Allerdings ist Amazon Prime Video das am schnellsten wachsende Video-Streaming-Angebot auf dem Markt, sodass auch das Fire TV entsprechend gute Zahlen vorweisen dürfte. Zu den Gründen für die sinkende Popularität des Apple TV gibt es viele Erklärungen.Ein Erklärungsversuch konzentriert sich auf das gebotene Streaming-Angebot, welches durch Apples Forderung nach einem Umsatzanteil von vormals 30 und jetzt 15 Prozent im Vergleich zur Konkurrenz unweigerlich beschränkt ist. Amazon Prime Video ist beispielsweise für das Apple TV nicht verfügbar und auch die Apple-Ambitionen von Netflix halten sich in Grenzen, weswegen der Dienst nicht in der neuen TV-App von tvOS 10 integriert ist.Doch auch Hardware und Preis werden als Erklärungsversuch für den Marktanteilsschwund des Apple TV zitiert . Mit 149 US-Dollar für das Apple TV 4 mit 32 GB erhält man nicht einmal 4K-Qualität, während die Konkurrenz dies bereits zum halben Preis bietet. Wer kein 4K benötigt, bekommt sogar schon für 29 US-Dollar umfassende Streaming-Geräte.Hinzu kommt auch noch, dass die Siri Remote des Apple TV 4 nicht besonders benutzerfreundlich ist und die Verwendung der älteren Apple Remote mit Infrarot-Sensor nur ein Notlösung darstellt. Zudem sind einige Apple-Dienste wie die iCloud Fotomediathek alles andere als sinnvoll im Apple TV integriert, wie erst kürzlich im Forum von MacTechNews festgestellt wurde. Es gibt also noch viele Baustellen beim Apple TV 4.