Apple-Spot zu brasilianischem Karneval bewirbt iPhone 7 Plus

Apple hat neben den zwei Werbespots zum Portrait-Modus des iPhone 7 Plus (MacTechNews berichtete: ) noch einen weiteren Clip speziell für den brasilianischen Mobilfunkmarkt veröffentlicht. Auch dieser Spot soll das Interesse am iPhone 7 Plus wecken und wurde vollständig mit dessen Kamera generiert.Anlässlich des brasilianischen Karnevals zeigt Apple in 90 Sekunden die Möglichkeiten des Bokeh-Effekts, wenn sich das Motiv nah vor der Dual-Kamera des iPhone 7 (Store: ) befindet. In diesem Fall verliert der Hintergrund durch einen Weichfilter an Dominanz und stellt damit das fokussierte Motiv zusätzlich heraus. Musikalisch untermal ist der kreative Werbespot aus mehr als 500 Fotos im Stop-Motion-Stil von BaianaSystem mit dem Song "Meu Bloco na Rua". (Song: ).