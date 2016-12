Apple-Patent auf Fahrassistent mit Kollisionserkennung

Apple hat ein Patent beim US-amerikanischen Patent- und Markenamt eingereicht, das ein System für autonom agierende Fahrzeuge beschreibt, welches anhand erkannter geometrischer Formen bestimmt, ob es sich auf einem Kollisionskurs mit anderen Systemen befindet. Sofern dies der Fall ist, leitet das System Gegenmaßnahmen ein, um die Kollision zu minimieren oder ganz zu vermeiden. Eine Besonderheit ist die Unterstützung im zwei- und dreidimensionalen Raum, womit es sich in Bezug auf Sensoren flexibel einsetzen und kombinieren lässt.Mit dem Patent werden Apples Ambitionen im Automobilmarkt unterstrichen, auch wenn Apple die Entwicklung eines eigenen selbstfahrenden Fahrzeugs auf Eis gelegt hat. Durch einen innovativen Fahrassistenten könnte Apple in Kooperation mit bestehenden etablierten Fahrzeugherstellern dennoch der Markteintritt gelingen. Dies würde neue Möglichkeiten der ganzheitlichen Integration mit anderen Apple-Produkten bieten, auf die Cupertino seit jeher besonders viel Wert legt.Das Patent wurde im Juni 2015 von Apple-Mitarbeiter Bruno Sommer, Norman Wang, Timothy Oriol und Jacques Gasselin de Richebourg eingereicht und befindet sich als Patentantrag 20160358485 momentan in der Prüfungsphase.