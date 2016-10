Auf Abwerbe-Tour: Top-Grafikspezialisten wechseln in Scharen zu Apple

Seit Jahren arbeiten Apple und Imagination Technologies zusammen an den Grafikchips, die in iPhones und iPads verbaut werden. Mehrfach gab es Gerüchte zu Übernahmeplänen, die sich jedoch bis heute nicht bestätigt haben.Der britische Halbleiterhersteller Imagination Technologies entließ vor Kurzem mehrere Grafik-Spezialisten. Diese sollen einem aktuellen Insiderbericht zufolge nun bei Apple unter Vertrag stehen.Desweiteren gibt es Gerüchte, dass Apple den Grafikchip-Entwickler aufkaufen könnte, diese wurden jedoch von Cupertinos Technikfirma dementiert. Ein übernommener Ingenieur ist John Metcalfe, der als COO im Unternehmen tätig war und es im vergangenen Juni verließ. Insgesamt sollen mindestens 25 ehemalige Mitarbeiter von Imagination Technologies nun für Apple arbeiten.Laut weiteren Berichten soll Apple in London ein eigenes Team für die Entwicklung von Grafikchips aufbaut. Ob Apple plant, eigenentwickelte Chips in seinen Geräten zu verbaut, ließ die Quelle allerdings offen. Eine solche Eigenentwicklung würde jedoch gut in Apples Produktstrategie passen.Weiterführende Links: