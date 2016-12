Apple CarPlay: Sony bringt Nachrüst-Set, Vorbesteller erhalten 50 € Rabatt

CarPlay ist inzwischen weit über zwei Jahre alt, aber erst jetzt setzt sich das System langsam bei den allermeisten bekannten Automarken durch. Die Liste der Modelle mit dem Apple-System zur Verbindung von iPhone und Bordcomputer wird immer länger und umfasst inzwischen fast alle bekannten Automarken, von Audi bis Volvo. Allerdings gibt es die Option in der Regel nur für die neuesten Modelle.Wer auch bei einem älteren Wagen nicht auf die Vorzüge von Apple CarPlay verzichten möchte, hat die Möglichkeit, das System über einen einzubauenden Media Receiver nachzurüsten. Bekannte Receiver stammen etwa von JVC oder Pioneer . Kurz vor Weihnachten bringt aber auch der japanische Elektronikkonzern Sony eine eigene Lösung auf den Markt.Das XAV-AX100 bringt einen 6,4 Zoll großes Display mit, welches allerdings leider das weniger fortschrittliche »Resistive Touch« mitbringt. Im Unterschied zu »Capacitive Touch« reagiert das Display nicht auf Berührung an sich, sondern auf Druck. Dafür verspricht Sony ein optimales Sounderlebnis im Auto durch den »Dynamic Realiy«-Verstärker, der 4 x 55 Watt leistet. Als Steuerungshilfsmittel enthält der Receiver einen Drehknopf etwa für Lautstärkeanpassungen, welcher während der Fahrt einfacher zu bedienen ist als das Touch-Display. Neben Apple CarPlay bringt das XAV-AX100 auch das Konkurrenzsystem Android Auto mit.Einmal verbunden, erscheinen die wichtigsten Funktionen des iPhones auf dem Display des Media Receivers. Dazu gehören etwa die Apps Karten, Musik, Nachrichten und Telefon. Alternativ zur manuellen Bedienung lassen sich alle Funktionen auch über den Sprachassistenten Siri steuern, um die Aufmerksamkeit nicht vom Straßenverkehr ablenken zu lassen. Um auf Siri zuzugreifen, ist allerdings das Drücken des Drehknopfes notwendig.Sonys Media Receiver XAV-AX100 kommt am 19. Dezember auf den Markt, lässt sich auf Amazon allerdings bereits jetzt vorbestellen. Der Normalpreis beträgt 499 Euro; Vorbesteller erhalten aber noch bis zum 17. Dezember einen 50 Euro wertigen Rabatt.Weiterführende Links: