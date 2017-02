AnyDesk für iOS erschienen - Remote Desktop unterwegs

Vor einigen Jahren haben ehemalige Entwickler von TeamViewer mit AnyDesk eine Alternative geschaffen. Auch diese Remote-Desktop-Lösung erlaubt es, via Internet anderen Nutzern unkompliziert am Computer unter die Arme zu greifen. Im Vergleich zu TeamViewer bietet AnyDesk einen günstigeren Einstieg für den kommerziellen Einsatz sowie eine effizientere Nutzung der Internet-Bandbreite. Dies ist insbesondere für die neue iOS-App wichtig, um so möglichst wenig mobiles Datenvolumen zu verbrauchen.Die App ermöglicht wie schon die Desktop-Lösungen für macOS, Windows und Linux eine unkomplizierte Fernwartung des Computers, ohne Firewall oder Router erst einstellen zu müssen. Der Nutzer am Computer muss der Fernwartung zustimmen. Die Bildwiederholrate und Latenz der anschließenden Verbindung passt sich an die Gegebenheiten an, um eine optimale Bedienung zu ermöglichen. Die Fernsteuerung des iPhone oder iPad über einen Computer ist mithilfe der App übrigens nicht möglich.Mindestanforderung für das mobile AnyDesk ist mindestens iOS 10.1. Die App ist gratis . Die Desktop-Version für den Mac erfordert mindestens OS X 10.10 Yosemite und ist für Privatanwender ebenfalls gratis . Kommerzielle Anwender können eine Nutzungslizenz ab 60 Euro erwerben.Weiterführende Links: