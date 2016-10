Akkulaufzeit: iPhone 7 schneidet im Vergleich schlecht ab

Die aus Großbritannien stammende Organisation "Which?" hat aktuelle Smartphones verglichen und dabei einen Blick auf die in der Praxis zu erreichende Akkulaufzeit geworfen. Apple wirbt damit, dass mit dem iPhone 7 längere Akkulaufzeiten als je zuvor möglich sind - tatsächlich berichten vieler Nutzer genau dies, Which? stellt die Werte allerdings konkurrierenden Produkten entgegen. Im Test kam das iPhone 7 mit 4,7"-Display auf 712 Minuten Durchhaltevermögen bei normalen Telefonaten - was sich nach viel anhört, wird jedoch von anderen Geräten wie dem Galaxy S7 (1492 Minuten) oder dem HTC 10 (1859 Minuten) deutlich überboten.Der zweite Test ermittelte, wie lang der Nutzer per 3G auf das Internet zugreifen kann, bevor der Akku schlappmacht. Das iPhone 7 brachte es dabei auf 615 Minuten. Die ist erneut erheblich schlechter als die Konkurrenz, allerdings mit erheblich weniger Abstand zu Samsung S7 (677 Minuten) und HTC 10 (790 Minuten). Daraus allerdings zu folgern, das iPhone 7 verbrauche viel mehr Strom als andere Smartphones, wäre falsch. Which ? vergisst nicht auf einen wichtigen Punkt hinzuweisen. So weisen nämlich die Akkus der Konkurrenten sehr viel mehr Kapazität auf. Das iPhone 7 verfügt über einen Akku mit 1960 mAh, wohingegen es beim HTC 10 ganze 3000 mAh sind. Dennoch kommt das HTC 10 beim Surfen gerade einmal auf 30 Prozent Laufzeit, obwohl es 50% mehr Kapazität mitbringt.Beim iPhone 7 handelt es sich um das Gerät mit den geringsten Abmessungen im Test, weswegen auch die Kapazität niedriger ausfällt. Das iPhone 7 Plus weist hingegen bereits 2900 mAH auf und kann daher auch länger mit einer Akkuladung durchhalten. Leider verzichtete das Magazin im Test darauf, auch ein iPhone 7 Plus antreten zu lassen, dessen Ergebnis sicherlich deutlich besser ausgesehen hätte. Für alle, die ausschließlich auf Spezifikationen schauen, bleibt allerdings das Testfazit bestehen: Rein nominell muss sich das iPhone 7 den Konkurrenten geschlagen geben, wenn es nur um die Laufzeit mit einer Akkuladung geht.