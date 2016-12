AirPods: Ab heute in Apple Stores verfügbar, lange Lieferzeiten für Online-Bestellungen

Powerbeats3 Wireless noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest

Bei Apples kabellosen Kopfhörern, den AirPods, kam es seit der Vorstellung im September zu Problemen in der Massenfertigung, sodass man den Verkaufsstart Ende Oktober nicht halten konnte. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft ließen sich die AirPods aber seit Dienstag Nachmittag bestellen. Kurz darauf begann Apple mit dem Versand der ersten Exemplare.Offiziell sollen diese dann ab morgen bei den Kunden ankommen, wobei es sicher auch verfrühte Auslieferungen gibt. Ab heute sind Apples neue Kopfhörer aber auch in den Apple Stores erhältlich. Ebenfalls sind dort Testexemplare verfügbar, die es möglichen Kunden erlauben die Klangqualität, sowie die weiteren Funktionen vor dem Kauf auszuprobieren. So berichtete ein Käufer, dass in dem Apple Store seiner Wahl sechs Test-AirPods auslagen und ungefähr 50 Einheiten verfügbar waren.Schlangen vor den Apple-Geschäften gab es jedoch nicht. Wer die neuen AirPods noch rechtzeitig zu Weihnachten kaufen möchte, um sie beispielsweise unter den Baum zu legen, sollte auf jeden Fall einen Blick in den Apple Store werfen. Für Freunde des Online-Shoppings hingegen sieht es jedoch eher schlecht aus. So stieg die Lieferzeit im Laufe der Erstbesteller-Phase schnell von einer auf zwei und innerhalb weniger Stunden auf vier Wochen. Aktuell nennt Apple einen Versandtermin in ungefähr sechs Wochen. Zwar konnte Apple bei anderen Produktstarts früher liefern als angegeben, ob dies auch auf die AirPods zutrifft, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen.Die Powerbeats3 Wireless, welche ebenfalls über den W1-Chip von Apple verfügen, lassen sich seit einiger Zeit ebenfalls online bestellen und haben aktuell eine Lieferzeit von einem Tag. Diese sollten dann auf jeden Fall noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest bei den Kunden eintreffen. Für Sportler handelt es sich bei den Powerbeats3 Wireless unter Umständen sogar um die bessere Wahl, da diese schweiß- und wassergeschützt sind.Weiterführende Links: