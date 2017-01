AirBar erweitert MacBook Air um Touch

Bekanntlich hat Apple im Vergleich zur PC-Konkurrenz eine etwas andere Auffassung, ob Touch-Steuerung eine sinnvolle Erweiterung für einen Desktop-Computer oder ein Notebook sei. Statt das Display mit Touch-Steuerung auszustatten, hatte Apple im vergangenen Herbst das neue MacBook Pro mit Touch Bar vorgestellt, bei dem die Reihe der Funktionstasten durch ein kleines Multitouch-Display ersetzt wurde. Nicht jeder ist mit dieser Lösung glücklich und wünscht sich stattdessen ein Display mit Touch-Steuerung. Zumindest für Besitzer eines MacBook Air könnte dieser Traum dank des Startup-Unternehmens Neonode in Erfüllung gehen.Neonode hat auf der CES 2017 in Las Vegas nämlich die AirBar vorgestellt , mit der das Display des 13" MacBook Air touch-fähig wird. Die per USB anzuschließende Leiste wird auf das Gelenk des 13"-Displays gelegt und erkennt anschließend automatisch die Fingerberührungen auf dem Display. Die notwendige Touch-Unterstützung bringt OS X nämlich bereits seit Jahren mit. Wie zuverlässig das System am Mac arbeitet, wird erst in einigen Monaten klar sein. Die bereits seit Dezember erhältliche Lösung für 15" PC-Notebooks erfreut sich jedoch großer Beliebtheit.Neonode will es bei diesen beiden Modellen der AirBar nicht belassen und plant auch für das neue MacBook Pro eine entsprechende Leiste. Diese wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte verfügbar sein. Besitzer eines MacBook Air können sich dagegen auf März freuen, wenn die 13"-AirBar ausgeliefert werden soll. Dann soll die AirBar zum Preis von 79,99 Euro wie schon die PC-Variante auch beim Online-Händler Amazon gelistet sein.