15 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone und iPad

Mac App Store

Warhammer 40,000: Dawn of War II — 9,99 €

iOS App Store

Die großen Aktionen rund um Black Friday und Cyber Monday sind vorbei, langsam kehrt der Alltag in die Stores zurück. Doch das heißt nicht, dass es nun keine Rabatte in App Store und Mac App Store gibt. Angefangen bei Mac-Spielen wie Warhammer 40,000 (-50 %) und Lego Harry Potter (-75 %) über die Genealogie-Software MacStammbaum (-50 %) bis zum iDraw-Nachfolger Graphics (-33 %) bieten Entwickler erneut zahlreiche Apps für iOS und macOS zu vergünstigten Preisen an.statt 29,99 €Dienstprogramm zur automatischen Erstellung von Backups und Synchronisierungs-Szenarien. (OS X 10.8+)statt 6,99 €Wimmelbild-Adventure rund um die magische Welt slawischer Mythen. In einem Freilichtmuseum leben neben Menschen auch Fabelwesen und der Bösewicht Boruta. (OS X 10.7.4+)statt 29,99 €Vektorgrafik-Programm von Autodesk, gedacht für Designer und zur direkten Einbindung in einen Webeditor. Die aktuelle Preisaktion nennt der Hersteller »Sommerschlussverkauf«. (OS X 10.6+)statt 19,99 €Erlebe Harrys letzten drei Jahre auf Hogwarts auf die Lego-Art mit zahlreichen Neu-Interpretationen von Szenen der letzten vier Potter-Filme. (OS X 10.6.8+)statt 59,99 €Leistungsfähiges Ahnenforschungsprogramm von Synium Software, dem Betreiber von MacTechNews. Seit dem jüngsten Update ist auch Synchronisierung und Zusammenarbeit via CloudTree möglich. (OS X 10.10+)statt 19,99 €Single-Player-Variante des bekannten Ego-Shooters von 2011. Nach dem Zusammenstoß der Erde mit einem Asteroiden müssen Sie es mit unwirtlicher Umgebung und Mutanten aufnehmen. (OS X 10.7.2+)statt 19,99 €In dem Echtzeit-Strategiespiel befindet sich der Weltraumsektor Aurelia am Rande der Milchstraße kurz vor dem Ausbruch einer epischen Schlacht zwischen Menschen, Orks, Tyraniden und Eldar. (OS X 10.10.5+)statt 4,99 €Helfen Sie den Fifo, ihre Weltall-Arche wieder zusammenzusetzen. Das Spiel enthält Elemente von Weltraumstrategie (4X: explore, expand, exploit, exterminate) und Tower-Defense-Elemente. (iOS 7.0+)statt 3,99 €Wer viel in der freien Natur unterwegs ist, ob zu Land oder Wasser, kann in der App die aktuelle Position speichern, um später wieder zu dieser zurückzufinden. (iOS 9.0+)statt 1,99 €Entspannungs-App, in der bei Berührung des Displays mit 1 bis 10 Fingern komplexe Partikeleffekte erscheinen und für Entschleunigung sorgen. (iOS 4.3+)statt 2,99 €Diese Tagebuch-App möchte Sie dazu bewegen, jeden Tag einmal Ihre Gedanken in Worte zu fassen. (iOS 8.0+)statt 1,99 €Vermeiden Sie Stress in der Weihnachtszeit, indem Sie Geschenke, Personen, Veranstaltungen und Budgets mithilfe dieser App vorausplanen. (iOS 9.0+)statt 19,99 €Auch die Mobilvariante der Genealogie-Software MacStammbaum ist aktuell um 50 Prozent reduziert. Die jüngste Neuerung erlaubt gemeinsames Arbeiten und optimierte Synchronisation. (iOS 8.3+)statt 6,99 €In einer bewegenden Geschichte muss die Familie der Kiegerin Sasha in einer mystischen Welt voller Monster, Rätsel und Verstecke wiedergefunden werden. Dank ReplayKit lassen sich Erfolge auf Video festhalten. (iOS 8.0+)statt 3,99 €Digitale Umsetzung des »Kinderspiel des Jahres 2008« von Ravensburger. Der junge Spieler sucht einen gestohlenen Ring, um das Schloss des Königs zu schützen. (iOS 7.0+)