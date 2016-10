macOS Sierra im Mac App Store: Nutzerbewertungen freigeschaltet

Bewertung erst nach Eingewöhnungsphase

MTN-Umfrage zu Sierra läuft

Normalerweise steht das Bewertungssystem im Mac App Store ab dem ersten Moment der Veröffentlichung einer App all jenen Kunden offen, die diese App gekauft haben. Kurioserweise durchbrach Apple diesen normalen Vorgang aber bei einem eigenen Produkt: dem jüngsten Betriebssystem macOS 10.12 Sierra, das am 20. September für die Öffentlichkeit freigegeben wurde.Fast zwei Wochen lang stand Sierra im Mac App Store ohne Bewertungen zum Download zur Verfügung. Jetzt erst stellt sich Apple den Nutzerkommentaren und hat die Funktion freigeschaltet. Möglicherweise gehen die Verantwortlichen davon aus, dass die erste Umgewöhnungsphase vieler Nutzer nun vorüber ist, in der man mit der Veränderung gewohnter Arbeitsabläufe noch nicht klarkommt und demzufolge unzufrieden ist.Nichtsdestotrotz dominieren bei den jetzt verfügbaren Bewertungen im deutschen Store die Extremreviews, also 1-Stern- und 5-Sterne-Bewertungen. Bei den Reviewtexten geht die Spanne denn von einer Fundamentalkritik an Apples Update-Politik bis zu Jubelausbrüchen wie »Ich find’s geil«. Im Durchschnitt der bereits über 100 Stimmabgaben erlangt Sierra derzeit 3,5 Sterne. Auch in der Schweiz und in den USA befindet sich Sierra auf dem Niveau von 3,5 Sternen, in Österreich gibt es noch nicht ausreichend Bewertungen für einen aussagekräftigen Durchschnittswert.Auf MacTechNews fragen wir unsere Leser bereits seit Längerem, wie ihre Einschätzung des neuen Mac-Systems ist (Umfrage: ). Laut dem aktuellen Zwischenstand dominieren dabei zwei Gruppen: die tendenziell zufriedenen (29,6 Prozent) und die Vorsichtigen, die mit einem Update auf Sierra noch warten wollen (25,3 Prozent). Weitere 15 Prozent stellen Sierra ein unverändertes Zeugnis gegenüber dem Vorgängersystem El Capitan aus. Nur 7 Prozent sind von Sierra vollauf begeistert, knapp 5 Prozent entdeckten dagegen kleinere Fehler und 6 Prozent sind von der neuen Version enttäuscht. Über 10 Prozent planen den Umstieg übrigens gar nicht, weder jetzt noch in absehbarer Zukunft.Die Neuerungen von macOS Sierra haben wir in diesem Artikel ausführlich für Sie aufgearbeitet: