macOS 10.12.1 - Apple gibt erstes Sierra-Update frei

Update und Installation

Wie üblich ließ Apple nicht viel Zeit verstreichen, bis auf ein "Major Release", in diesem Fall also macOS Sierra in Version 10.12.0, das erste Wartungsupdate folgt. Über die Software-Aktualisierung des Mac App Stores steht ab sofort macOS 10.12.1 zur Verfügung . Nicht nur iOS 10.1, sondern auch macOS 10.12.1 stellt Besitzern des iPhone 7 Plus mit Dualkamera eine neue Funktion bereit. Die Fotos-App legt nämlich automatisch ein Album für jene Bilder an, die mit den neuen Tiefeneffekten erstellt wurden. Zu den weiteren dokumentierten Verbesserungen zählen zahlreiche Fehlerbehebungen. Zwei davon beziehen sich auf Microsoft Office - genauer gesagt auf Kompatibilität mit dem iCloud-Schreibtisch sowie Exchange-Problemen in Mail.Außerdem soll nun ein Fehler mit der universellen Zwischenablage der Vergangenheit angehören. Wer auf diese geräteübergreifende Zwischenablage setzte, musste zuvor in einigen Fällen feststellen, dass beim Einfügen eine falsche Eingabe erschien. Als weitere Änderungen nennt Apple höhere Zuverlässigkeit beim Entsperren des Macs via Apple Watch sowie Sicherheits- und Stabilitätsverbesserungen in Safari. Ansonsten bietet macOS 10.12.1 keine sichtbaren Neuerungen. Es wird allerdings vermutet, dass macOS 10.12.1 erforderlich ist, um die erwartete OLED-Eingabeleiste des kommenden MacBook Pro ansprechen zu können.Die Installation von macOS Sierra 10.12.1 erfolgt wie üblich über den Mac App Store. Wer eine ältere Version von OS X verwendet, kann direkt auf macOS Sierra aktualisieren. Viele Nutzer haben es sich zur Gewohnheit gemacht, das erste Update eines neuen Betriebs abzuwarten, bevor der Umstieg ansteht. Aus diesem Grund dürften wohl zahlreiche Anwender erst in dieser Woche auf Sierra wechseln. Eine direkte Installation von macOS Sierra ist auf allen Macs möglich, die unter Mac OS X 10.7.5 oder neuer arbeiten. In diesem Fall erfolgt das Update einfach über den Mac App Store. Wer noch Mac OS X 10.6 Snow Leopard verwendet, muss zunächst den Zwischenschritt über OS X 10.11 El Capitan gehen, um anschließend dann macOS Sierra zu installieren.