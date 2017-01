iTunes und App Store: Collage von Apples »Best of 2016« als Videoclip

Vor einem Monat hatte Apple die »Top Picks« aus den vielen Software-Stores, die das Unternehmen betreibt, veröffentlicht (MTN berichtete: ). Jetzt würdigte der Konzern die Highlights aus App Store, iTunes Store, Apple Music und iBooks Store mit einem 53-sekündigen Collagenvideo.Untermalt mit peppiger Musik und annähernd ohne gesprochenen Text führt das Video ohne Beachtung einer Reihenfolge durch Filme, TV-Serien, Podcasts, Musiktitel, Apps, Bücher und Beats-1-Sendungen, welche im abgelaufenen Jahr von besonderer Bedeutung waren. In der unteren linken Ecke werden dabei stets Name und Kategorie eingeblendet. Der zwischendurch eingeblendete Text ergibt zusammengesetzt: »We celebrate what mattered the most and was the most fun. Our picks. Our passions. Best of 2016.«Zu den ausgezeichneten Apps des vergangenen Jahres gehörten etwa die auch in dem Video kurz gezeigte Foto-App Prisma ( ), das Spiel Severed ( ) sowie Sketchbook Motion. Die ausgewählten Filme des Jahres umfassen etwa La La Land, Moonlight, Deadpool, Sausage Party, American Honey, Kubo and the Two Strings sowie Sing Street.