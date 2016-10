iStat 3 für macOS und iOS - Systemstatistiken aus der Ferne überwachen

Auch auf Geschäftsreise überprüfen, ob mit dem Server in der Firma oder den Macs und PCs zu Hause noch alles in Ordnung ist - das verspricht die App iStat, die nun in Version 3 für Mac, iPhone und iPad erschienen ist (Mac: , iOS: ).Als Monitoring-App bildet sie zahlreiche relevante Grundfunktionen der beobachteten Geräte ab. Dazu gehören etwa CPU-Auslastung, Speicherplatz, RAM, Netzwerkaktivität, Temperatur, Lüftergeschwindigkeit und einiges mehr. Einige Sektionen bieten eine Historie, um die Daten im zeitlichen Verlauf aufbereitet sehen zu können - je nach Bedarf über die letzte Stunde, 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage, 3 Monate, 6 Monate oder ein Jahr.Zur Einrichtung wird die App iStat Server benötigt, die auf der Webseite des Entwicklers Bjango zu finden ist ( ). Diese ist auf dem zum überwachenden Rechner zu installieren und liegt für die Systeme macOS, Windows, Linux, FreeBSD, AIX, Solaris und weitere Systeme für Server vor. Danach sind deren Systemfunktionen von der App iStat 3 auf Mac oder iOS über das Internet oder Bonjour abrufbar. Als Sicherheit ist ein fünfstelliger Code oder ein Passwort einzurichten und der Zugriff muss serverseitig autorisiert werden. Die Serverliste bleibt bei Bedarf via iCloud zwischen iOS-Geräten und Mac synchronisiert.iStat 3 kostet für den Mac 9,99 Euro und für iOS 4,99 Euro. Mindestvoraussetzung sind OS X 10.10 Yosemite, bzw. iOS 9.0 oder höher.Weiterführende Links: