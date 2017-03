iPhone 8 mit Design-Anleihen beim 2007er iPhone?

Das Design der verschiedenen iPhone-Generationen unterschied sich deutlich. Sowohl das Ur-iPhone als auch die Modelle 3G und 3GS verfügten über eine abgerundete Rückseite, mit dem iPhone 4 stellte Apple auf härtere Kanten um. Aus Gerichtsunterlagen ging hervor, dass Apple gerne bereits das erste iPhone so gestaltet hätte, dies im Jahr 2007 fertigungstechnisch aber noch nicht möglich war. Die nächste Umstellung erfolgte mit dem iPhone 5 des Jahres 2012, das nun ein 4"-Display statt wie zuvor 3,5" mitbrachte, allerdings optisch weitgehend ein großes iPhone 4/4s war. Mit dem Übergang auf iPhone 6 und iPhone 6 Plus war die Zeit für die nächste Überarbeitung sowie deutlich überarbeitetes Aussehen gekommen - iPhone 6s und iPhone 7 blieben dem Konzept treu. Viel wurde in den letzten Monaten über Apples 2017er iPhone-Generation berichtet - angeblich will Apple ein ganz neues Modell sowie Modellpflege beim iPhone 7 betreiben.Jenes ganz neue Modell, in der Gerüchteküche als iPhone 8 oder iPhone X bezeichnet, soll über ein ganz neues Design verfügen. Einem neuen Bericht der koreanischen ETNews zufolge besinnt sich Apple dabei auf die Wurzeln - und wird Designanleihen beim ersten iPhone des Jahres 2007 nehmen. Als weitgehend sicher gilt die Umstellung auf ein OLED-Display mit abgerundeten Kanten. Laut ETNews fallen die Rundung aber nicht so massiv aus, wie es beispielsweise beim bei den Edge-Modellen von Samsung der Fall ist.Die als "3D Glas" titulierte Bauweise wandle das Erscheinungsbild vom aktuellen Flachbau zu einem tropfenartigen Design, so die Seite. Demnach erinnert das Gehäuse an jene Optik, wie man sie in den ersten drei iPhone-Jahren kannte. Als ausgeschlossen kann jedoch gelten, dass sich Apple komplett am Ur-iPhone orientiert. Alleine schon die Gehäusedicke dürfte ganz erheblich unter den 1,16 cm des 2007er Modell liegen. Zum Vergleich: Beim iPhone 7 sind es gerade einmal noch 0,7 cm. Wer die iPhones seit 2010 zu kantig fand und sich gerne an die alten "Handschmeichler" zurückerinnert, dürfte sich aber sehr freuen, wenn die Angaben der Wahrheit entsprechen.