iPad Pro 2: iOS-Beta sendet neues Lebenszeichen des kommenden High-End-Tablets

iOS 10.3 mit Hinweisen auf bessere iOS-Hardware

Vorteile für nächstes Premium-iPad

Wann kommt das 10,5’’-iPad?

Wer sich von Apple in diesem Monat einen Nachfolger für iPad Pro, Apple Pencil und Co. erhoffte, sah sich gestern enttäuscht. Denn statt des »Pro«-Modells präsentierte der Konzern gestern ein Einsteiger-Tablet, welches nicht durch Hardware-Innovationen, sondern nur durch den Preis punkten kann. Doch das heißt keinesfalls, dass die Berichte über ein High-End-iPad mit randlosem Display im neuen 10,5’’-Format gänzlich hinfällig wären.Denn ausgerechnet das kurz vor der Veröffentlichung stehende iOS 10.3 nährt inzwischen weiter die Gerüchteküche. Wie der Entwickler Steven Troughton-Smith beim genaueren Betrachten der Testversion feststellte, kommt auf App-Programmierer ein neues Werkzeug zu, welches höhere Bildwiederholraten als die üblichen 60 fps (Bilder pro Sekunde) anbietet. Als Konsequenz gab er sich in einem Tweet zuversichtlich, dass noch in diesem Jahr iOS-Geräte auf den Markt kommen, die mehr als 60 fps beherrschen.Natürlich kann man einwenden, dass dies nicht unbedingt auf das kolportierte iPad Pro 10,5’’ gemünzt sein muss. Doch gerade beim iPad Pro ergibt die Erhöhung der Bildwiederholrate besonders viel Sinn. Denn der Apple Pencil - Exklusiv-Zubehör für das iPad Pro -, sendet Signale mit 240 Hertz Präzision, also weit mehr als die gegenwärtige Generation des iPad Pro verarbeiten kann. Wüchse die Frame-Rate allerdings auf über 60 fps, fühlte sich das Zeichenerlebnis mit dem Apple-Stift ungleich flüssiger und natürlicher an.Nichtsdestotrotz ist nicht mit einem iPad Pro zu rechnen, welches Bildwiederholraten von 240 fps bietet. Dafür ist die Energieeffizienz einfach nicht hoch genug. Die aktuelle Generation des iPad Pro bietet 60 fps, die sich bei der Anzeige statischer Inhalte aus Energiegründen auf 30 fps reduziert. Die in iOS 10.3 angedeutet variable Frame-Rate von über 60 fps ist damit allerdings nicht realisierbar, weswegen erst ein Hardware-Update, also neue Geräte, kommen müssen.Der Zeitpunkt für die Veröffentlichung des neuen Premium-iPads ist derweil unklar. Da zuletzt einige Hinweise auf eine Apple-Keynote Anfang April hinwiesen, ergehen sich manche Beobachter in der Hoffnung, schon in wenigen Wochen das neue iPad Pro sehen zu dürfen. Dass iOS 10.3 bereits in wenigen Tagen oder Wochen freigegeben werden dürfte, scheint diese These zu stützen. Allerdings erscheint eine Keynote nur wenige Tage nach einem Hardware-Refresh ohne Event als äußerst unwahrscheinlich. Realistischer erscheint die Prognose von Berichten vom Januar, die wegen Produktionsschwierigkeiten erst im Herbst mit dem iPad Pro 10,5’’ rechnen (MTN berichtete: ).