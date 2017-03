iPad-Preise: Von günstig refurbished bis iPad Pro 12,9"

iPads unter 300 Euro

iPads zwischen 300 und 400 Euro

iPads zwischen 400 und 500 Euro

iPads zwischen 500 und 600 Euro

iPads für 600 Euro und mehr

Was ist die günstigste Möglichkeit, direkt ein iPad bei Apple zu erwerben? Die Antwort auf diese Frage lautet weiterhin ganz klar: Im Refurbished Store. Allerdings führt Apple auch Neugeräte für preisbewusstere Kunden im Sortiment - so zum Beispiel das heute vorgestellte iPad 9,7". Eine kleine Aufstellung, in welchen Preiskategorien man momentan als Tablet-Interessent fündig wird.(Store: Im Oktober 2013 stellte Apple das iPad mini der zweiten Generation vor, das über einen A7-Chip sowie ein Retina-Display verfügt. Da es sich um einen 64-Bit-Chip handelt und somit aller Wahrscheinlichkeit nach auch die kommende iOS-Version unterstützt wird, muss man nicht befürchten, sehr bald keine Hardware-Unterstützung mehr zu erhalten. Im Refurbished Store führt Apple das Gerät für 239 Euro und markiert damit das untere Preisende. Für 32 GB Speicherkapazität, die eher zu empfehlende Variante, sind es 249 Euro.(Store: Das 2013er iPad Air ist ebenfalls im Apple Refurbished Store für generalüberholte Geräte erhältlich, reißt aber knapp die Marke von 300 Euro. Für 309 Euro gibt es die Variante mit 32 GB Speicherkapazität, für 399 Euro die Version mit Mobilfunkanbindung. Für denselben Preis bietet Apple ab kommendem Freitag bereits das neue iPad mit 32 GB an, allerdings ohne Mobilfunk. Ein iPad Air 2 ohne Mobilfunk gibt es generalüberholt für 339 Euro, ein iPad mini 4 WiFi für 379 Euro.(Store: Knapp über der 400er Marke rangieren das iPad Air 2 mit 64 GB Speicherkapazität sowie das iPad mini 2 mit 128 GB und Mobilfunk. 439 Euro muss für ein iPad Air 2 WiFi+Cellular aufgebracht werden, 459 Euro für ein iPad Air 2 mit 128 GB. Soll es ein Neugerät sein, so bietet Apple ab Freitag das iPad mini 4 mit 128 GB für 479 Euro an. Auch das neue iPad 9,7" mit 128 GB unterschreitet knapp die Marke von 500 Euro.(Store: Das iPad Air 2 in der Version Wi-Fi + Cellular 64 GB kostet im Refurbished Store 509 Euro, als Wi-Fi + Cellular 128 GB sind es 559 Euro. Auch ein generalüberholtes iPad Pro bietet Apple für weniger als 600 Euro, nämlich die Variante mit 32 GB Speicher. 559 Euro beträgt die Rechnung für Käufer des heute aktualisierten iPads mit 32 GB und Mobilfunkanbindung. Store: (Store: Der Großteil der aktuellen Konfigurationen rangiert oberhalb der Marke von 600 Euro. Allerdings sollte man sich derzeit sehr gut überlegen, ob der Kauf eines neuen iPad Pro 9,7" oder gar 12,9" noch sinnvoll ist. Das beste Preis-/Leistungsverhältnis neuer iPads bietet derzeit das iPad 9,7", also der Nachfolger des iPad Air 2. Das iPad Pro 9,7" ist hingegen schon seit einem Jahr unverändert auf dem Markt, das iPad Pro 12,9" sogar seit eineinhalb Jahren. Vor Sommer ist zwar mit keiner Aktualisierung mehr zu rechnen, die Baureihen befinden sich aber ganz klar am Ende der Modelllaufzeit. Wer sich derzeit für ein iPad interessiert, sollte daher lieber im Refurbished Store Ausschau halten oder sich für das iPad 9,7" entscheiden, als ein Neugerät der Pro-Serie zu erwerben.