iOS 10: Wenn der Home-Button des iPhone 7 defekt ist

Eine der wesentlichen Umstellungen beim iPhone 7 ist der neue Home-Button. Schon das erste iPhone, vorgestellt Anfang 2007, setzte nur auf einen zentralen Button zur Bedienung. Anstatt wie bei Android oder bei Windows Phone auch "Zurück" und "Suche" als fest verdrahtete Schaltflächen anzubieten, blieb Apple dem Konzept treu, dass sich unterhalb des Displays eben nur diese eine Taste befindet. Als zentrales Bedienelement wird der Button natürlich auch besonders in Anspruch genommen. Der häufigste Defekt sämtlicher iPhone-Generationen war daher, dass die Mechanik des Home-Buttons versagte. Mit dem iPhone 7 eliminierte Apple hingegen das bisherige Konstrukt und setzt auf eine berührungsempfindliche Oberfläche, deren haptisches Feedback über einen kleinen Vibrationsmotor erfolgt.Mit einer neuen Funktion aus iOS 10 wurden vermutlich noch die wenigsten Anwender konfrontiert. Das System kann nämlich feststellen, wenn der Home-Button nicht mehr korrekt funktioniert und den Nutzer dann waren. Die Meldung lautet, dass die Taste Wartung benötige. In der Zwischenzeit solle der Anwender stattdessen den direkt im Display eingeblendeten Home-Button verwenden. Was versteckt in den Systemeinstellungen (Bedienungshilfen) schon lange möglich ist, wird in diesem Fall dann zum Standard. Touch ID funktioniert via virtuellem Button natürlich nicht mehr, dennoch lässt sich weiterhin mit einem Fingertipp direkt eine App verlassen und wieder zurück in die Startansicht wechseln.Die bisherigen Nutzerrückmeldungen zum neuen Home-Button fallen durchwachsen aus. Zahlreiche Anwender beklagen sich, die Taste fühle sich in gewisser Weise kaputt an. Andere hingegen wenden ein, sich in kürzester Zeit daran gewöhnt zu haben, keinen mechanischen Button mehr zu bedienen. Angesichts der eingangs erwähnten Tatsache, dass die starke Beanspruchung der Mechanik zu vielen Defekten führte, dürfte die Umstellung langfristig gesehen für die meisten Nutzer aber einen eindeutigen Vorteil darstellen.