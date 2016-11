iOS 10.2, macOS 10.12.2., watchOS 3.1.1: Vierte Betaversionen für Entwickler erschienen

Nachdem Apple in der vergangenen Woche bei der Verteilung von Betas Pause eingelegt hatte, sind seit eben wieder neue Testversionen für die Betriebssysteme von iPhone, iPad, Mac und Apple Watch freigegeben worden. Vorerst sind die vierten Betas von iOS 10.2, macOS 10.12.2 und watchOS 3.1.1 nur für Entwickler über Apples Developer-Portal zu beziehen. Für iOS und macOS dürfte eine Version für alle öffentlichen Tester bald folgen.Allen Systemen gemein ist die Integration der 72 neuen Emojis des Unicode-9-Standards in den nächsten Systemversionen, welche vom Clown über die Facepalm-Geste bis hin zum Selfie reichen. Außerdem wurden zahlreiche Symbole neu gestaltet, um auch in der vergrößerten Version, welche seit iOS 10 und macOS Sierra in der Nachrichten-App möglich ist, noch scharf und detailreich auszusehen.iOS 10.2 enthält darüber hinaus neue Vollbild-Effekte für die Nachrichten-App, neue Hintergrund-Wallpaper und für die Musik-App neue Sortier-Optionen. In den USA ist die Top-Neuerung sicherlich die auf der letzten Keynote vorgestellte TV-App, die hinter dem Atlantik die altbekannte Videos-App auf dem iPhone verdrängen wird. Hierzulande ist dagegen nicht so schnell mit der TV-App zu rechnen.Noch sind die Updates nur im Entwickler-Portal sichtbar und nicht als OTA-Update (»Over the Air« über die System-Updates). Für ein Update der Apple Watch ist ein ebenfalls aktualisiertes iPhone mit der Apple-Watch-App sowie mindestens 50 Prozent Akkukapazität auf der Smartwatch vonnöten. Mit einer Veröffentlichung der finalen System-Updates für alle Nutzer ist noch vor Weihnachten zu rechnen.Einen Überblick über die neuen Emojis haben wir Ihnen in diesem Artikel gegeben: . Bei den Neugestaltungen der kleinen Bildchen ist Apple zu einer früheren Version des Pfirsich-Emoji zurückgekehrt - was sich viele Nutzer aus einem bestimmten Grund gewünscht hatten. Die Wichtigkeit der Chat-Symbole nimmt stetig zu, was man auch an den angedachten Emoji-Neuaufnahmen für Unicode 10 sehen kann.