iOS 10.2.1 und macOS 10.12.3 in den zweiten Public Betas erschienen

Dem regulären Zyklus zufolge hat Apple heute Nacht die zweite Betaversionen der nächsten System-Updates von iOS und macOS freigegeben. Dies geschieht wie zumeist 24 Stunden nach der Verteilung an registrierte Entwickler. Neuerungen in iOS 10.2.1 und macOS 10.12.3 sind bisher noch nicht aufgefallen, es handelt sich wohl um ein reines Wartungs- und Stabilitätsupdate.iOS 10.2 und macOS 10.12.2 sind erst gut eineinhalb Wochen alt. Deswegen ist mit den nächsten Updates auch erst frühestens Anfang nächsten Jahres zu rechnen. Wer an Apples öffentlichem Betaprogramm teilgenommen hat, kann die neuen Versionen herunterladen, testen und Fehler an Apple senden.Gleichzeitig gibt es für Entwickler auch die erste Beta für die nächste watchOS-Version mit der Nummer 3.1.3. Für das System der Apple Watch gibt es kein öffentliches Betaprogramm.