iCloud-Bug in iOS 10.3: Manche Dienste ungewollt reaktiviert

Öffnen Sie die Einstellungen-App.

Tippen Sie ganz oben auf Ihre Apple ID. Dort sind seit Neuestem alle ID-spezifischen Einstellungen gesammelt.

Tippen Sie auf iCloud.

Hier finden Sie eine Liste mit allen Apps, welchen der Zugriff auf den Online-Speicher erlaubt ist: Kontrollieren Sie, ob die Schalter so gestellt sind, wie Sie es gerne hätten.

iOS 10.3.1 nicht betroffen

Theoretisch steht die iCloud als ausgelagerter Datenspeicher auf Apple-Servern jeder App zur Verfügung. Der Nutzer kann dabei in den iCloud-Einstellungen genau definieren, welche Anwendung darauf zugreifen und dort Dateien ablegen darf.Ein Fehler im vergangene Woche freigegebenen iOS 10.3 konnte »bei einer kleinen Anzahl von iCloud-Nutzern« dafür sorgen, dass unbeabsichtigt bestimmt Dienste ohne Wissen des Kunden wieder aktiviert wurden. Darauf macht Apple aktuell betroffene Nutzer per E-Mail aufmerksam. Falls sie bereits letzte Woche auf iOS 10.3 aktualisiert haben, lohnt sich also sicherheitshalber ein Kontrollblick. Die iCloud-Einstellungen finden Sie seit iOS 10.3 wie folgt:Apple hat inzwischen bekannt gegeben, dass dieser Fehler mit dem Update auf iOS 10.3.1 am Montag behoben wurde. Wer iOS 10.3 übersprungen hat, dürfte von dem Bug also nicht betroffen sein. Weiterhin stellte Apple klar, dass nur bestimmte Dienste wieder reaktiviert wurden, sowohl Apple-Dienste wie etwa Mail, Kontakte, Erinnerungen, Notizen, Safari oder die drei iWork-Programme als auch Zugriffe durch Drittanbieter-Apps wie etwa WhatsApp oder Dropbox. Nicht reaktiviert wurden dagegen die iCloud Fotobibliothek, der iCloud-Schlüsselbund und Mein iPhone/iPad suchen.iOS 10.3 brachte neben der Neupositionierung der iCloud-Einstellungen (ganz oben) vor allem das neue Dateisystem APFS (Apple File System) mit. Außerdem kam die Funktion »meine AirPods suchen« ins System, weitere kleinere Verbesserungen betrafen Siri, CarPlay, die Wetter- und die Podcast-App. Schon eine Woche später, also vorgestern, kam das erste Bugfix-Update iOS 10.3.1 heraus.