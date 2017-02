WWDC 2017 vom 5. bis 9. Juni

Apple hat eben die 28. WWDC angekündigt. Die hauseigene Entwicklermesse findet vom 5. bis 9. Juni 2017 im McEnery Convention Center in San Jose statt. Damit wechselt Apple vom bisher üblichen Moscone Center West in San Francisco wieder ins östlichere San Jose, welches bereits bis 2002 als Standort für die Entwicklermesse fungierte.Damit ist die WWDC 2017 nur einige Auto-Minuten von Apples neuem Hauptquartier in Cupertino entfernt und wird Entwicklern die Möglichkeit bieten, sich mit mehr als 1.000 Apple-Mitarbeitern zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen. Zu den Themen der WWDC werden in diesem Jahr unter anderem SiriKit, HomeKit, HealthKit und CarPlay gehören wie auch allgemeiner gefasst Heimautomatisierung, Autos und Gesundheit.Die Keynote wird am Pfingstmontag, dem 5. Juni 2017 um voraussichtlich 19 Uhr stattfinden. Entwickler werden einige Monate zuvor die Möglichkeit erhalten, Tickets zu beantragen. Darüber hinaus wird die Konferenz als Live-Stream über die Apple Developer-Webseite (Seite: ) und über die WWDC-App für iPhone, iPad und Apple TV (App: ) übertragen.