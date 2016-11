Vorbereitungen für größten iPhone-Ansturm aller Zeiten beginnen

Zum 10. Geburtstag

Nachfragesturm erwartet

iPhone 8

Rekordproduktion vorbereitet

Es gibt wohl kaum einen Analysten und Apple-Kenner, dem so viel Vertrauen bei der Vorhersage von Apples Plänen geschenkt wird, wie Ming-Chi Kuo. Sehr gut in der asiatischen Zulieferindustrie vernetzt, erreichen ihn manch geheime Absprachen und strategische Vorhaben aus Cupertino früher als andere. Jetzt informierte er Anleger über Anstrengungen bei Zulieferern, ihre Produktionskapazitäten bis Mitte nächsten Jahres deutlich nach oben zu schrauben. Der Grund: das iPhone 8.Das kommende Apple-Smartphone stellt das Jubiläums-iPhone dar, welches genau zehn Jahre nach dem Original-iPhone von 2007 erscheint. Viele Neuerungen, die auch auf den ersten Blick sichtbar sein sollen, werden erwartet; und Kuo ist sich sicher, dass diese auch ein neues Maß an Nachfrage generieren werden.»Beispiellose Ersetzungsnachfrage« nennt der Analyst das Phänomen, was auf die Apple-Welt zukomme und zahlreiche iPhone-Kunden zu einem Neukauf animiere. Verantwortlich sei einerseits die erwartete dritte Ausführung, die neben iPhone 8 und iPhone 8 Plus trete und über ein OLED-Display verfüge. Die Vorteile gegenüber der traditionellen TFT-LCD-Technologie verleite High-End-Nutzer zum Kauf. Gleichzeitig werde aber auch die große Masse der potentiellen iPhone-Kunden angesprochen, weil auch die kleinere iPhone-Version (von Kuo noch mit der altbekannten Displaydiagonale von 4,7’’ adressiert) über ein neues Glasgehäuse und die kabellose Ladetechnologie verfüge. Damit widerspricht Kuo der zuletzt aufgekommenen Vermutung, das kabellose Laden sei neben der Dualkamera eine weiteres, exklusiv für die teureren und größeren Modelle vorbehaltenes Hardware-Feature.Nicht explizit geht Kuo auf die ewige Frage der Displaygrößen ein, die in der Gerüchteküche von 4,7’’ bis 5,8’’ in allen möglichen Abstufungen diskutiert werden. Durch den erwartbaren Wegfall aller Randbereiche auf der Gerätefront inklusive der Home-Taste sind größere Displays bei gleichem Geräte-Formfaktor möglich. In früheren Mitteilungen äußerte Kuo die Vermutung, dass das OLED-iPhone eine Displaygröße erhalte, die zwischen den bekannten Abmessungen von 4,7’’ und 5,5’’ liege.Die Apple-Partner, die in Asien iPhones zusammensetzen, bereiten sich Kuo zufolge aktuell auf 120 bis 150 Millionen Geräte allein für das zweite Halbjahr 2017 vor, in die der Start des iPhone 8 fallen dürfte. Das wären deutlich mehr als der bisherige Rekordwert von knapp über 110 Millionen, welche für den Start des iPhone 6 im Jahr 2014 vorgesehen waren. Bis heute ist das iPhone 6 Apples erfolgreichstes Smartphone.