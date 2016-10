Vodafone und o2 ab sofort mit WiFi-Calling-Unterstützung - auch auf iPhones

Wifi Calling wurde hierzulande bisher nur von der Deutschen Telekom unterstützt, nun ziehen auch die beiden anderen großen Netzbetreiber nach - Vodafone und o2. WiFi Calling beschreibt eine Technologie, mit der sich über das lokale WLAN telefonieren lässt, wenn der Mobilfunkempfang zu schwach ist.Schwacher Mobilfunkempfang ist in Deutschland vor allem in ländlichen Gebieten ein großes Problem. Daher ist für viele WiFi Calling eine echte Bereicherung, um zumindest in der Nähe von WLAN-Netzwerken telefonieren zu können. Die Deutsche Telekom bietet diese Funktion als kostenlose Zubuchoption, die man einmalig aktivieren muss. Anders bei Vodafone - mit 2,99 Euro lässt sich der Provider die Funktion monatlich vergüten. Bei o2 ist WiFi Calling , wie auch bei der Telekom, kostenlos nutzbar.Sowohl bei o2 als auch bei Vodafone hat die Funktion allerdings einen gravierenden Nachteil: Nutzer mit Multi-SIM können WiFi Calling nicht nutzen. Ob dies technische Gründe hat oder das Marketing noch keine passenden Tarife erarbeitet hat, ist nicht bekannt.