Vergleichsvideo: iPhone 7 tritt gegen das iPhone von 2007 an

Mehr als neun Jahre ist es her, dass Apple mit dem ersten iPhone antrat und einen gesamten Markt revolutionierte. Im Jahr 2007 galt es noch als undenkbar, dass ein Gigant wie Nokia ins Wanken gebracht werden konnte und innerhalb relativ kurzer Zeit mehr und mehr in der Bedeutungslosigkeit versank. Vor dem iPhone waren Apples wichtigste Sparten Mac und iPod - heutzutage stammt deutlich mehr als die Hälfte des Umsatzes aus dem Mobilfunkmarkt. Sollte man die Geschichte der Mobiltelefone in zwei Epochen einteilen, so wäre dies sicherlich die Zeit vor und die Zeit nach dem iPhone. Dies wird auf den ersten Blick im Alltag deutlich: Fast alle tragen inzwischen ein Smartphone mit sich, das aus einem großen Display besteht und keine physikalische Tastatur mehr mitbringt. Genau diesen Wandel hatte Apple eingeleitet, denn im Zeitalter vor dem iPhone war die Mehrfingerbedienung via Multitouch noch unbekannt und leistungsfähige Smartphones wurden per Tastatur oder Eingabestift bedient.Ein sehr interessantes Video hat sich nun der Frage gewidmet, was sich seit dem ersten iPhone geändert hat und was unverändert blieb. Begonnen bei der Verpackung von iPhone 7 und iPhone 2007 ist im Video gut zu erkennen, wie sich das Gehäuse weiterentwickelte und wie viel sich auch bei der eingesetzten Displaytechnologie tat. Ein Benchmarktest offenbart den Zuwachs an Rechenleistung. Brachte es das erste iPhone in Geekbench auf 143 Punkte, so erreicht das iPhone 7 ganze 5611 Zähler - ein einzelner CPU-Kern bringt es auf 3470 Punkte.Nicht nur bei der CPU-Leistung bot das erste iPhone lediglich einen Bruchteil aktueller Geräte, auch Surfen via Mobilfunk war noch eine Geduldsprobe. Beim iPhone des Jahres 2007 hatte Apple nämlich auf einen UMTS-Chip verzichtet - die Erklärung lautete damals, dass der Stromverbrauch einfach noch zu hoch sei. Nutzer mussten daher mit dem deutlich langsameren EDGE auskommen. Ebenfalls im Video gezeigt werden einige der mitgelieferten Apps. Zuletzt noch ein Wort zur Kamera: Zu Anfang hatte Apple der Fotografiefunktion noch keine sonderlich große Bedeutung beigemessen, dies änderte sich erst einige Jahre später. Dementsprechend limitiert war auch, was das iPhone als Mobilkamera leisten konnte.