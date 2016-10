Tim Cooks Asienreise - Besuch bei japanischem Regierungschef

Apples CEO Tim Cook ist in der vergangenen Woche in Asien auf Dienstreise gewesen. Dort traf er den japanischen Regierungschef Shinzō Abe. Dies wurde durch einen Facebook-Eintrag von Abe bekannt.Zunächst war Cook bei Nintendo zu Gast. Zudem kündigte Apples Chef an, dass das geplante Forschungszentrum in Yokohama bereits dieses Jahr fertiggestellt werden solle. Ursprünglicher Abschlusstermin der Bauarbeiten war der März nächsten Jahres. Damit kann Apple früher mit dem Beginn der Forschungen starten. Yokohama liegt in der Nähe der Landeshauptstadt Tokyo.Laut Cook habe er in dem Gespräch mit Shinzō Abe über zukünftige Pläne und große gemeinsame Projekte gesprochen. Japan sei für Apple nicht nur ein großer Absatzmarkt, sondern auch ein Standort mit viel Potenzial in der Forschung.Vor einiger Zeit wurde ebenfalls bekannt, dass Apple eine ehemalige Fabrik von Panasonic übernommen habe. Die Fertigungsstelle werde Apple, Berichten zufolge, mit hundert Prozent erneuerbaren Energien betreiben. Auch Weiterbildungsmaßnahmen für junge Menschen plane Apple. Zudem sei man auf der Suche nach Experten aus Automobilkreisen und dem Gesundheitssektor.Weiterführende Links: