Tim Cook: Erweiterte Realität (AR) ist mächtiger als nur Google Glass

Tim Cook äußerte sich bereits mehrfach zu Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR). In seinen letzten Äußerungen erklärte er, dass VR eine extrem spannende Technik sei. Jedoch sehe er mehr Anwendungsbereiche für die erweiterte Realität (AR), also das, was Pokémon Go und Google Glass nutzen.In einem neu veröffentlichten Interview mit BuzzFeed meldete sich Cook wieder zu Wort und erklärte Details zu seiner Ansicht über die neuen Technologien. Zum einen denkt er, dass VR den menschlichen Kontakt nicht ersetzen könnte. Zum anderen ist er aber der Meinung, dass AR diese menschlichen Beziehungen erweitern könnte und dass an Produkten dazu gearbeitet werden müsse. Er könne sich zwar auch Anwendungsfälle für VR vorstellen, jedoch seien diese immer nur Spezialfälle und nicht für normale Konsumenten sinnvoll, so Cook.Weiter vertrat Cook die Meinung, dass sowohl AR als auch VR noch einige Zeit brauchen werden, bis sie für die breite Masse marktreif sind. Mittlerweile ist davon auszugehen, dass Apple an einem AR-Produkt arbeitet. Die vielen Interviews mit Tim Cook und Apples Interesse an Technologien und Experten auf dem Gebiet deuten dies zumindest an. Ob und in welcher Form Apple ein AR-Produkt auf den Markt bringt, lässt sich schwer einschätzen.