Systemupdates voraus - Apple bereitet Freigabe von iOS 10.3 und macOS 10.12.4 vor

iOS 10.3 und macOS 10.12.4

Meist gibt Apple bereits direkt nach Veröffentlichung eines größeren Systemupdates auch eine erste Betaversion für Entwickler frei. Anhand der Updatefrequenz lässt sich gut ablesen, wie nah das Update für alle Nutzer steht. Während Apple am Anfang der Betaphase immer zwei Wochen verstreichen lässt, beschleunigt Apple nach den ersten Beta-Builds den Takt normalerweise auf eine Woche. Sobald nur noch wenige Tage zwischen zwei Entwicklerversionen liegen, ist mit einer unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung der Systeme zu rechnen. Im Falle von iOS 10.3 sowie macOS 10.12.4 lässt sich genau dies nun beobachten. Apple veröffentlichte heute die zweite Beta innerhalb einer Woche - Beta 6 war am Montag erschienen, jetzt folgt bereits Beta 7. Berichten zufolge könnten schon in den nächsten Tagen neue iPads auf den Markt kommen, die dann aller Wahrscheinlichkeit nach unter iOS 10.3 laufen. Das Update wäre somit ebenfalls für die kommende Woche zu erwarten.Änderungen im Vergleich zu den letzten Beta-Builds ließen sich in den aktuellen Versionen nicht mehr finden. Somit ist weitgehend klar, wie die offizielle Updatebeschreibung lauten wird. Für iPhone, iPad und iPod touch markiert iOS 10.3 den Umstieg auf das Apple File System (APFS), bringt die Funktion "meine AirPods suchen" mit, außerdem warnt Apple vor dem bevorstehenden Aus älterer Apps. Entwickler können via offizieller Schnittstelle um Bewertungen ihrer Apps bitten, in den Systemeinstellungen ist der Bereich "Sicherheit" fortan prominenter platziert.Für Mac-Nutzer gibt es zwar noch keinen Wechsel auf das Apple File System, wohl aber eine neue Funktion. Apple bietet Night Shift zur Veränderung der Farbtemperatur in den Abendstunden dann auch auf dem Mac an, außerdem soll die PDF-Einbindung in Programmen besser funktionieren. Da Apple iOS 10.3 und macOS 10.12.4 gleich schnell mit neuen Betaversionen versieht, ist auch von einer unmittelbaren Freigabe des nächsten Sierra-Updates auszugehen.